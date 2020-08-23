رياضة | نجم الأهلي السابق: مروان محسن طلب الرحيل على سبيل الإعارة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق: مروان محسن طلب الرحيل على سبيل الإعارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن مروان محسن طلب الخروج معارا من النادي الأهلي، بعد تعرضه لضغوط عديدة في الفترة الماضية.

وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر: "مرواون محسن قام بتمديد عقده على بياض، ولكن حتى الآن العقد لم يُفعل".

وأضاف: "مروان محسن طلب الخروج معارا في ظل تعرضه للضغوط، وأرى أن هذا الأفضل للطرفين".

وواصل: "من الوارد أن يعود أحمد ياسر ريان، وبالتأكيد وليد آزارو سيعود مرة آخرى بالنادي الأهلي، ومن الصعب بيع عقد آليو بادجي، لم يثبت نفسه حتى الآن، وفي حالة بيعه لن يجلب نفس الأموال التي دفعت لضمه".

Advertisements

وأردف:" أحمد ياسر ريان يستحق فرصة في الهجوم، وآليو بادجي لم يقدم أوراق اعتماده بشكل كامل لجماهير الأهلي مثل فلافيو وفيلكس".

وأضاف: "لجنة التخطيط هي المستمرة في الأهلي وفايلر ليس بالتأكيد صاحب قرار رحيل أو استمرار أي لاعب، قد يكون المدرب غير مقتنع بلاعب معين، ولكن قرار رحيله يجب ان يكون من إدارة النادي ولجنة التخطيط

وواصل: "قرار إعارة وليـد آزارو كان خاطئ، لم يكن الأهلي يمتلك أفضل منه، ولذلك كان يجب تدخل لجنة التخطيط مع فايلر، من المفترض أن يتدخل مسئولو اللجنة في بعض القرارات للمحافظة على اللاعبين، فليس من المعقول أن يكون المدرب متعاقد لمدة موسم ونصف ويرحل 7 لاعبين عن النادي".

وزاد: "أتمنى أن يلحق صالح جمعة نفسه، هناك مشكلة عند اللاعب، ويجب أن يساعد نفسه وأتمنى أن يتدارك الأمور تمامًا، لكن العقلية تختلف من لاعب إلى آخر، اللاعب بالتأكيد مقصر، ومن المستحيل أن يكون المدرب لديه لاعب مميز ولديه نواقص، ويقوم بعدم الاعتماد عليه".

وتابع:" صالح لديه إمكانيات مميزة، ويحتاج لإثبات ذاته في المرحلة المقبلة".