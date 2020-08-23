رياضة | 'الأعلى للإعلام' يصدر تقرير متابعة مباراة القمة: يتسم بالحيادية.. وخطأ لمدحت شلبي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' يصدر تقرير متابعة مباراة القمة: يتسم بالحيادية.. وخطأ لمدحت شلبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تقرير متابعة ورصد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك أمس، والذي جاء كما يلي:

اتسمت مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بأجواء إحتفالية وروح رياضية وودية انعكست على أداء القنوات الرياضية التى تابعت المباراة سواء بنقل أحداثها على الهواء مباشرة او بالتعليق والتحليل قبل وبعد المباراة.

- وفيما يلي تقرير عن أداء هذه القنوات:

- أولاً قناة الأهلي:

اتسم التحليل الذي قدمه الكابتن ايمن شوقى وضيوفه: الكابتن حلمي طولان والكابتن محظد يوسف والكابتن علاء ميهوب والكابتن عادل مصطفى، بالحيادية والاحترام المتبادل، والنقاش في إجراءات المباراة.

ولم يتم رصد أي مخالفات طبقاً للمعايير والاكواد المتبعة والمقررة لضبط أداء التعليق الرياضى والتحليل على المباريات.

- ثانياً قناة الزمالك:

اتسم التحليل بالحيادية وعدم التلفظ بأي ألفاظ مخالفة للأكواد المتبعة والمقررة.

Advertisements

- ثالثاً قناة أون تايم سبورت:

اتسم الأستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والزمالك على قناة "on time sport" تقديم الكابتن سيف زاهر، واستضافة الكباتن أيمن يونس وعماد متعب وحازم إمام بالمهنية الرياضية والبعد عن التعصب الكروي، وإن كان بعد نهاية المبارة كانت هناك فقرة لتحليل الأداء التحكيمي، واشتمل على إظهار بعض الأخطاء، ولكن دون توجيه إساءة للحكام، وإنما إيضاح وشرح للأخطاء التحكيمية.

وفيما يلي ما ورد من مخالفات على لسان المعلق الصوتي للمباراة الكابتن مدحت شلبى:

المخالفة: تهكم وسخرية

البيان:

المعلق (عن سقوط حارس مرمى الزمالك بعد إحراز فريق الزمالك للهدف الثالث): عندنا عادات عربية غريبة، أول لما فرقتنا تكسب حارس المرمى يقول آه يا رجلي آه يا رأسي، آل يعنى بيهّبط الفرقة الثانية، فيلم عربى هابط من أفلام الأبيض والأسود.

التقييم:

بشكل عام خلا التعليق على المباراة فى القنوات الثلاث محل الرصد من استخدام لهجة تحريضية على التعصب والخلاف، وإتسم بالحياد والموضوعية النسبيتين، ماعدا استخدام كابتن مدحت شلبي. لبعض الألفاظ غير المناسبة.