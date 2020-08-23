رياضة | أحمد حسن يوجه رسالة قوية لإدارة الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أحمد حسن يوجه رسالة قوية لإدارة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أنه يجب أن تكون هناك وقفة كبيرة من جانب إدارة الأهلي ولجنة التخطيط وكل الإدارات المعنية داخل النادي.

وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر: "لابد أن يكون هناك وقفة من جانب إدارة الأهلي، النادي يتفقد لشخصية اللاعبين التي تستطيع تحمل الضغوط".

وأضاف:" الأهلي يحتاج للاعبين جيدين، وأبناء النادي عندما يتم تصعيدهم للظهور مع الفريق يحتاجون لخبرات كبيرة"

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وواصل: "السوشيال ميديا بدأت تصنع من لاعبين أبطال وهم في الآخر "هواء.. هش"، الأداء يجب أن يكون فقط بقوة داخل الملعب، من يريد إثبات انتمائه في المستطيل الأخضر، وأسلوب قصف الجبهات وارتداء التشيرت والقيام بتقبيله ليس شخصية لاعبي الأهلي مطلقا".

وأضاف:" هناك لجان الكترونية والبعض يحركها للآسف، يجب أن يتم إعطاء كل ذي حقا حقه، هناك لاعبين خرجوا من النادي لا يجب إهانتهم".

وتابع:" المفترض أن تقوم هذه اللجان بإيقاظ اللاعبين، في هذه الفترة بدلا من إهانة آخرين".