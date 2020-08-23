رياضة | برشلونة يتخذ قراره النهائي بشأن رحيل ميسي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يتخذ قراره النهائي بشأن رحيل ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبرزت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية آخر تطورات مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريق برشلونة، بعد أن أعلن قائد البلوجرانا رغبته في الرحيل عن الكامب نو الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن جوزيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني يرفض تمامًا فكرة رحيل النجم الأرجنتيني عن الفريق خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

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ويعي بارتوميو قيمة ميسي، وأنه يمثل حجر الأساس لمشروع المدرب الهولندي رونالد كومان، من أجل تحقيق دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه.

واوضحت الصحيفة أن من الصعب على إدارة بارتوميو التفريط في اللاعب الأكثر أهمية في تاريخ النادي، لذلك من المقرر أن يعقد الطرفان جلسة أخري في الأيام المقبلة، من أجل إقناع ميسي بالاستمرار في مشروع كومان.

يذكر أن ميسي يرتبط بعقد مع برشلونة يمتد حتي صيف 2021, بشرط جزائي يُقدر بـ 700 مليون يورو، وسط رغبه قوية لدي أندية إنتر ميلان الإيطالي، باريس سان جيرمان الفرنسي، مانشستر سيتي الإنجليزي، في ضم اللاعب الأفضل في التاريخ.