رياضة | نجم الأهلي السابق: أفضل الأجانب في الأحمر مطرود بأوامر فايلر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق: أفضل الأجانب في الأحمر مطرود بأوامر فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، باللاعبين الأجانب في نادي الزمالك، وبصفة خاصة المغربي أشرف بنشرقي.

وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر: "الأهلي لم يستقدم لاعبين محترفين بالمستوى الذي يليق به، والنادي الأحمر كان يمتلك لاعب قوي وخرج إعارة وهو المغربي وليد آزارو بقرار من رينيه فايلر".

وأضاف: "الزمالك استطاع ضم مجموعة لاعبين مميزين، أضافوا شخصية مميزة للفريق الأبيض".

وواصل: "الأهلي كان يمتلك شخصية كبيرة داخل الملعب، والآن فريق الزمالك استطاع أن يكتسب الشخصية أيضا ولديه لاعبين جيدين، أصبح الزمالك لديه شخصية روح الفريق".

Advertisements

وتابع الصقر:" اشرف بنشرقي افضل صفقة للزمالك من فترة طويلة، لاعب سريع ومهاري ومميز، وقادر على اللعب في أكثر من مكان، لديه حلول كثيرة، وإضافة قوية للزمالك".

وزاد:" فرجاني ساسي أيضا لعب بشكل جيد، وطريقة لعبه دائمًا تعتمد على اللعب بهدوء، وقادر على الخروج بالكرة بشكل أفضل، وبجواره طارق حامد".

وواصل:" محمد أوناجم لاعب جيد أيضا، وصنع الهدف الثالث، برؤية جيدة للمهاجم الشاب أسامة فيصل".

وأكمل:" الزمالك فقد نقاط كثيرة في الموسم الحالي، ولو فاز في بعض المباريات كان شكل الدوري سيتغير تماما، والمنافسة كانت ستكون أقوى".

وأضاف:" كارتيرون طمع في الأهلي، ودفع بعناصر هجومية مثل أوناجم وكاسونجو في المباراة، ولعب محمد عبدالغني في الدفاع بعد اعتماد الأهلي على الكرات العالية".