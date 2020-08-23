رياضة | رحيل السفاح.. لاوتارو يضع شروط الانضمام لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رحيل السفاح.. لاوتارو يضع شروط الانضمام لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لفريق برشلونة مازال مُصرا على التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي من أجل قيادة هجوم البلوجرانا الموسم المقبل.

ووفقاً لموقع " كالتشيو ميركاتو " فإن النجم الأرجنتيني قد يقدم تنازلات من أجل الانضمام إلى برشلونة، لكن بشرط رحيل أحد لاعبي الصفوة الأولى في النادي الكتالوني.

وأشار الموقع إلى أن النجم الأرجنتيني يرغب في رحيل المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز من أجل الموافقة على الانتقال إلى برشلونة.

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ومن جهته ينتهي تعاقد سواريز في الكامب نو في صيف عام 2021، ويملك اللاعب خيار التجديد التلقائي للعقد في حالة مشاركته ب 60% من مباريات الفريق الرسمية بالموسم الجديد.

ولا يرغب برشلونة في بقاء سواريز لموسم آخر، حيث قام بارتوميو رئيس النادي بعرض المهاجم الاوروجوياني للبيع وسط رغبه قوية من نادي أياكس أمستردام الهولندي لشراء عقد اللاعب مقابل 15 مليون يورو.

يذكر أن إنتر ميلان قد تعاقد مع لاوتارو مقابل 24 مليون يورو ووصل إليه قادمًا من نادي راسينغ في صيف عام 2018، بشرط جزائي يقدر بـ 111 مليون يورو.