رياضة | "عم حارث".. نصف قرن من الحب

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "عم حارث".. نصف قرن من الحب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بماذا يشتهر النادي الأهلي، لو حدث وجاء هذا السؤال افتراضيا ربما تتعدد إجاباته، فهل محمود الخطيب، صالح سليم، أبو تريكة، ملعب التتش، تلك كلها إجابات تمنح قائلها الدرجة الكاملة، وستكون تلك الدرجة كاملة أيضًا إذا كانت الإجابة "يشتهر النادي الأهلي بـ"عم حارث".

كيف تسوق الأقدار طفلاً بسيطاً، لم يلعب الكرة يومًا، ولم يمنحه الله موهبة أو تسلط عليه الأضواء ليكن ركناً كبيرًا في أحد أعرق الأندية الأفريقية والعالمية، وكيف يصبح "ابن إمبابة" شاهدًا على كافة العصور، هل هناك إجابة؟.. ربما القدر، أو المنحة الإلهية، أو الانتماء والحب الخالص في نادي يعرف كيف يرد المعروف بالمعروف!

بدأت القصة منذ زمن بعيد، تحديدًا في عام 1973، وقتها لم يكن للفتى "حارث" أي مكان بل مراهق اسمه حارث محمود علي يبحث عن عمل ورشحه ابن عمه "فاروق" الذي كان يعمل في النادي للانضمام إليه.

المثير للأمر أن وقتها لم يكن "حارث" سوى "زملكاوي متعصب" للفريق الأبيض، ويرى في كل انكسار للأحمر فرحة قد تستحق الاحتفال بشرب زجاجة" كازوزة"، لكنه بمجرد أن دخل القلعة الحمراء تغير كل شيء تمامًا، هل هذا نوع من التأقلم السريع مع من أصبح مصدر رزقه؟.. كان يمكن قول ذلك لولا أن "عم حارث" لم يكن مطالبا بأي انتماء، ولم ينتظر أي مكافآت، فقط قرر أن يحب هذا النادي دون مقابل، فلن يزيد راتبه أو يخصم منه بسبب الحب والكره، بل لأشياء أخرى تتعلق بطبيعة عمله.

بجانب مهمته في الملعب والتي وصفها هو بأنها "الأدوات الرياضية" الخاصة باللاعبين، وما يلزمها من ترتيب في الملعب قبل دخول اللاعبين، وهو ما يتغير باستمرار باختلاف المدربين، كما يصف ساعات عمله بأنها تتراوح من 8 إلى 14 ساعة خاصة في أيام المباريات التي يتواجد فيها "عم حارث" منذ السابعة صباحا بسبب تدريب المستبعدين وحتى العاشرة مساء بعد انتهاء المباراة وعودة كل الأدوات إلى مكانها الأساسي.

47 عامًا قضاها "عم حارث" على هذا المنوال قبل أن يقرر مجلس إدارة النادي الأهلي تجديده عقده مؤخرًا ومنحه مكافأة نهاية الخدمة رغم استمراره في العالم ويقول هو "سأعمل حتى الموت".

تلك السنوات التي فاقت 4 عقود كان عم "حارث" شاهدًا فيها على كل شيء، المدربون الذين جاءوا ورحلوا.. فرحة الانتصارات.. لحظة الانكسار، وداع رجل يحبه الملايين سواء مدربًا أو إداري أو رئيس للنادي، وترديد آيات الشكر أن آخرون رحلوا لم يجلبوا للنادي سوى الهزائم والشتائم.

وقف عم حارث يشاهد ذلك بعين ثاقبة وجسد يضعف عامًا بعد عام، لكن الذاكرة تحوي الكثير، رأى بعينيه الطامعين والحاقدين والحالمين، من يعشقون النادي ومن يدّعون حبهم، رأى اللاعبين وهم يتحولون لمدربين، والمدربون وهم يتحولون لمجالس إدارات، وشاهد أيضًا لاعبين داخل حجرة الملابس دون أي حاجة للتزييف.

ربما لو أتيحت له الفرصة سيكتب عن اللاعبين الذين لم يملكوا سوى حق أجرة "ميكروباص" للوصول للنادي لكنهم تسلحوا بالأمل وحب الجماهير وأفنوا عمرهم في خدمة "الأحمر"، وبالتأكيد شهد آخرون جائوا من أجل المال وباعوا من أجل المال ولم يكن يهمهم سوى الهدايا ورسائل المعجبات.

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مذكرات "عم حارث" المفترضة تضم في طياتها لاعبي الأهلي على مدار 47 عامًا، طريقة غضبهم، من أسرعهم للغضب وأهدئهم وقت العاصفة، من صوت العقل ومن صوت الإخلاص، يعرف أيضًا من الذي لا يتفوه بكلمة تغضب الآخرين ومن الذي حكى عن الأحلام المؤجلة خارج قلاع النادي الأهلي، وبالتأكيد شهد مشاجرات بين اللاعبين وعرف من هو أقوى، ومن القادر على إسكات الجميع.

تلك المذكرات التي ربما لا تخرج للنور أبدًا وربما لم يفكر فيها عم "حارث"، روى بعض قطوف منها فيقول هو في تصريحات سابقة عن أقرب مدرب إلى قبله يقول هو " هيديكوتي" الذي كان يسأله عن صحته وصحة أسرته ويحب الجلوس معه بعد التدريب، يصفه "عم حارث": "كنت بحس أنه مصرى زينا، جدع وابن بلد ومنساش زيارته ليا فى عزبة الصعايدة لما كنت مريض وهو المدرب الوحيد اللى عمل كده".

أما عن "مانويل جوزيه" يقول عم حارث: "كان دائم الضحك معه،ولكن وقت العمل كان ينسي كل شي، ولا ينسي عم حارث أن جوزيه أخذ منه مهمته بوضع الأقماع الخاصة بالتدريب وأكد له أنه يتقاضي أجرا لكى يقوم بعمل هذه الأشياء".

على مستوى رؤساء النادي الأهلي الذين تعاقبوا على إدارته يخرج لنا "عم حارث" بعض الذكريات فيقول: "كل واحد فيهم قدم للنادى كتير، عبده صالح الوحش ده كان مش بيحب يروح بيته، وصالح سليم علم الناس فى النادى الإخلاص، والفريق مرتجى كان مدرسة فى الانضباط والالتزام، وحسن حمدى عمل طفرة ومحدش حقق نجاحات فى النادى زيه، ومحمود طاهر ده بصماته بانت على النادى قبل ما تمر سنة على تعيينه رئيس للأهلى، والخطيب حدوتة حب أهلاوية"

لكن من بين مدربين ولاعيب يبقى لـ"أبو تريكة" علاقة خاصة مع "عم حارث"، يقول: "أبو تريكة قعد 10 سنين فى الأهلى، مفيش يوم فيهم غاب عن صلاة الخليج 365 فى النادى، وكان لازم ييجى يفطر معايا بالسندوتشات من على عربية الفول بعد الخليج 365، وكان بينام ساعتين فى النادى بعدها ويقوم على التمارين".

كما يروى قصة حضور "أبو تريكة" لفرح ابنته سماح، فيقول: "جاء يستقل توك توك، ولم يحضر غيره من اللاعبين، ووقت دخوله طلبت منه التقاط صورة مع العروسين والمغادرة سريعا لأن الجميع التف حوله وذهبت إمبابة كلها إلى الفرح واستطعت إخراجه بأعجوبة.

العمر الكبير يحوى مواقف عديدة لكن أصعبها حادثة بورسعيد فيقول "عم حارث" الناس ماتت على إيدينا والحادث وصمة عار على جبين الكرة في مصر".

أما عن تقصيره في العمل يقول: " المرة الوحيدة التي أخطأت فيها وكان حسام البدري مديرًا فنيًا، ونسيت بعض المهمات أثناء السفر، لكن للأمانة لم أتعرض لأذى رغم ضيقي الشخصي أنني نسيت من الأساس".

ولأنه لا يعتبر نفسه "عاملًا " في النادي بل جزءًا من الجمهور يرى أن هدف "تريكة" في الصفاقسي هو أفضل هدف بالنسبة له، وهدف سيد عبد النعيم في موسم 2002 الذي أضاع الدوري من يد الأهلي، هدفًا لا ينسى.

أما إن كان هناك دليلاً على الحب الخالص للنادي الأهلي فهو أن "عم حارث" أوصى بخروج جنازته من النادي الأهلي.