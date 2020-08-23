رياضة | آخر تطورات إصابة نجم الزمالك بعد تدخل وليد سليمان في القمة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر آخر تطورات إصابة نجم الزمالك بعد تدخل وليد سليمان في القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى محمد عبدالشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عملية جراحية ناجحة اليوم بأحد مستشفيات المهندسين بعد إصابته بكسر في عظمة الترقوة خلال مباراة الأهلي أمس.

وكان الفريق قد حقق الفوز على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة ٢١ من بطولة الدوري الممتاز.

وقام اللاعب خلال الجراحة التي أشرف عليها الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق بتركيب شريحة ومسامير من أجل تثبيت الكسر الذي تعرض له بعد كرة مشتركة مع وليد سليمان لاعب الأهلي في الدقائق الأخيرة من المباراة ادت لخروجه مصابا قبل دقائق من نهاية المواجهة.