رياضة | قائد المنتخب السابق: الزمالك كان بإمكانه إنهاء القمة بفوز تاريخي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر قائد المنتخب السابق: الزمالك كان بإمكانه إنهاء القمة بفوز تاريخي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك تفوق على الأهلي بشكل كبير في الفترة الماضية.
وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر:" القمة شهدت أداء فني جيد من الفريقين، الأهلي والزمالك في الشوط الأول أضاعوا فرص كثيرة، والمباراة كانت ممتعة بين الطرفين
وأضاف:" المباراة سلوكيا شهدت خروجها بشكل جيد، وكانت هناك روح جيدة بين اللاعبين، نبارك للزمالك على الأداء المميز، وباتريس كارتيرون أدار المباراة بشكل جيد، وتفوق على الأهلي في أكثر من مناسبة".
وتابع:" كارتيرون ترك الاستحواذ للأهلي، ولديه مفاتيح لعب قادرة على إنهاء الهجمات بشكل طيب".
وأكمل أحمد حسن: "الزمالك كان من الممكن أن يحقق فوز تاريخي، الأهلي حدث له حالة تفكك في أخر عشرين دقيقة، وكارتيرون لعب بشكل جيد والتزام تكتيكي رائع، ويجب الإشادة به في ظل سياسة الدفع بالناشئين، حتى فى المباريات الكبيرة".
وواصل: "كارتيرون ومعاونيه أمير عبدالعزيز يتابعون قطاع الناشئين بالزمالك، وهناك عناصر مميزة ظهرت في الفترة الأخيرة، وهي النقطة الغير موجودة في الأهلي، رغم أن النادي الأحمر يمتلك لاعبين مميزين في منتخب مصر للشباب".
وزاد:" الزمالك كان لديه بدلاء مميزين، وفي الناحية الآخرى الأهلي كان يتواجد على مقاعد البدلاء حارسي مرمى، فلماذا لا يتم الاستعانة بلاعب ناشئ في تلك المباراة".