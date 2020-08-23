رياضة | تعيين طاقم حكام دولي لنهائيات الكاتا فردي بالدورة الإلكترونية للجامعات

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تعيين طاقم حكام دولي لنهائيات الكاتا فردي بالدورة الإلكترونية للجامعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستكمل اليوم منافسات الادوار النهائية من بطولة الكاتا فردي طلبة وطالبات والتي يتحدد على أثرها ترتيب المراكز وذلك ضمن فعاليات الدورة الالكترونية الاولى للجامعات.

وكانت منافسات الأدوار التمهيدية للبطولة قد أسفرت عن تأهل علي الكومي وأحمد زريعة من وزارة التعليم العالي، وأحمد الكتبي من الأكاديمية العربية، واحمد جمال من جامعة المنيا، ومحمد أشرف وعبد الرحمن أشرف من جامعة أسيوط، وعبد الرحمن مصطفى من الجامعة البريطانية، وزياد حسن من جامعة دمياط، بينما تأهلت الطالبات شهد مصطفي ممثلة الجامعة الالمانية، وشهد ايهاب من الاكاديمية العربية، وندي ابراهيم ونادين ناجي من وزارة التعليم العالي، وانا بكر ودينا محمد من جامعة اسيوط، ورضوي عبدالفتاح من جامعة الاسكندرية، واسماء مجدي من جامعة القاهرة.

ويقوم الاتحاد الرياضي المصري بتنظيم هذه البطولة بالتعاون مع المصري للكاراتية، والذي قام بتعيين طاقم حكام دولي لادارة باقي المنافسات التي تحدد البطل وباقي المراكز.