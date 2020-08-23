رياضة | أحمد حسن يكشف سر تراجع مستوى نجم الأهلي أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أحمد حسن يكشف سر تراجع مستوى نجم الأهلي أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن هناك بعض الأخطاء الفنية ساهمت في خسارة الأهلي أمام الزمالك، في لقاء القمة 120.

وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "حلول فايلر كانت قليلة وضعيفة، لذلك لجأ إلى اللعب بثلاثي في وسط الملعب، وقام بتغيير طريقة لعب الأهلي، ولعب بـ4-3-3، وبدأ بأفشة وجونيور أجايي".

وأضاف:" افشة لا يجيد اللعب على الطرفين، وهو ما أفقد اللاعب خطورته، بينما الثلاثي حمدي فتحي وديانج والسولية لم يتم الاستفادة منهم هجوميا أو دفاعيا، وكان يجب أن يشارك السولية على أحد الأطراف، بينما يلعب ديانج كـ ليبرو في وسط الملعب، خلف السولية وحمدي فتحي".

وواصل:" محمد هاني لاعب جيد وفي حاجة أن يصدق نفسه بأنه لاعب جيد، اللاعب تم تصعيده منذ 4 أو 5 سنوات، لاعب إمكانياته جيدة، لكن فايلر أربك اللاعبين، وأخذ وقت طويل حتى يقوم بتعديل طريقة اللعب".

وأضاف:" الزمالك كان الأخطر، في ظل وجود ثلاثي مميز في الجانب الهجومي وهم بنشرقي وزيزو وأوباما، الأهلي وصل كثيرا لمرمى أبوجبل وهدد مرمى الزمالك".

Advertisements

وواصل:" الزمالك لعب على الهجمات المرتدة ونجح في التسجيل".

وتابع:" آليو بادجي استغل الكرات العالية ولعب بشكل جيد، ولم يكن التوفيق حليفه في الكرة التي ارتطمت بالقائم".

وأكمل الصقر تصريحاته قائلا: "لو كان وليد سليمان لعب بدلا من أفشة، كان أفضل كثيرا خاصة أنه لاعب جيد ولديه شخصية التعامل مع المباريات الكبيرة، أفشة اختفى تماما في المباراة بسبب اللعب على الأطراف".

وزاد:" لم يكن هناك حلول كثيرة أمام فايلر، وكان على فايلر الاستفادة من وليد سليمان، المدرب لم يستطيع قراءة المباراة بشكل جيد، كان يتوقع أن يقدم أي 11 لاعب للمستوى المطلوب، لكن المباريات الكبيرة تتطلب نوعية معينة من اللاعبين".

وواصل:" كان من الواضح في الهدف الأول للزمالك أن بنشرقي سيحاول مراوغة ياسر إبراهيم والمدافع تعامل بشكل خاطئ، كما أن التغطية الدفاعية من معلول كانت سيئة، وفي الهدف الثاني أخطأ ياسر إبراهيم مدافع الأهلي، ولم يضغط بالشكل المطلوب على مصطفى محمد".