الامارات | شهادة زملكاوية.. وليد سليمان لم يتعمد إيذاء عبدالشافي وهذا تحليل ضربة الجزاء !

شكرا لقرائتكم خبر عن شهادة زملكاوية.. وليد سليمان لم يتعمد إيذاء عبدالشافي وهذا تحليل ضربة الجزاء ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علّق نجم الزمالك ومدربه السابق أحمد حسام ميدو على الحالات المثيرة للجدل التي رافقت مباراة الغريمين الأهلي والزمالك في القمة 120 ضمن الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم التي أقيمت أمس وانتهت لمصلحة أبناء القلعة البيضاء 3-1.

وقال ميدو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في الأستوديو الخاص بقناة النهار أمس أكد لنا الحكم الإنجليزي الدولي ديرموت جاراجر أن ضربة كرة وليد سليمان ليست ضربة جزاء"، مضيفاً أن "اشتراك وليد سليمان مع عبد الشافي ليست إنذارا،ً وسليمان لم يتعمد إيذاء عبد الشافي".

وسيواجه الأهلي والزمالك قطبي الكرة المغربية الوداد والرجاء في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا في 25 سبتمبر المقبل برحلة الذهاب في الدار البيضاء قبل موقعتي الحسم في القاهرة، ما يعني أن عبدالشافي لن يتمكن من المشاركة في المرحلة الحساسة من عمر المنافسة القارية لتعرضه إلى كسر في عظمة الترقوة.

وحلل ميدو مشاهد من المواجهة الكبيرة، قائلاً: "جيرالدو لاعب جيد ولكنه غير مناسب للأهلي وبادجي تصرف مع كرة واحدة بشكل جيد وباقي الكرات التي وصلت له تصرف معها بشكل سسئ ولكنه ربما يحتاج إلى المزيد من الوقت، أما ديانج فيجب أن يلعب في مركز 6 ويقطع ويسلم الكرة فقط، فتحي أهم لاعب في الأهلي حتى يوم رحيله، لأنه الوحيد القادر على إعادة شخصية أوضة اللبس".

وأوضح ميدو: "على فكرة مفيش أي مشكلة أن مدرب يخطأ في مباراة، المهم أن يتعلم الدرس، فايلر أخطأ بتغيير طريقة اللعب أول مرة في مباراة كبيرة وأكيد تعلم أن اللاعب المصري لا يجوز أن تفعل معه هذا لأنه لا يمتلك أي مخزون من الوعي التكتيكي يسمح له أن يغير أفكاره في مباراة كبيرة مرة واحدة".

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وأكمل ميدو: "الخطأ في الكورة طبيعي وأكبر مدربين العالم يخطؤون لكن تعترف بهذا وتعدل ولا تتكبر".

وفي المقابل، أشاد ميدو بالفكر التدريبي والتكتيكي لدى مدرب الزمالك الفنسي كارتيرون، وقال: "كارتيرون ذكي يعرف كيف يدير المباريات الكبيرة (مبيفتيش) يعرف كيف يتعامل مع اللاعبين نفسيًا لديه مشروع وينظر على اللاعبين الصغار ويطورهم"، واختتم: "النهارده الأهلي عرف أنه تسرع بشكل كبير في قرار رحيل كارتيرون".

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