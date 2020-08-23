شكرا لقرائتكم التليفزيون يحيل مخرج مباراة القمة للتحقيق لإثارت غضب جماهير الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت نائلة فاروق رئيس التليفزيون المصرى ، أحالة هشام عبد الودود مخرج مباراة القمة 120 بين الاهلى والزمالك للتحقيق أمام الشئون القانونية بسبب أخطاء إذاعة المباراة وأثارت غضب جماهير الزمالك .

وكانت جماهير الزمالك قد هاجمت مخرج مباراة القمة بعد تجاهل لاعبو الزمالك خلال الاستماع للنشيد الوطنى للمباراة وتركيز الصورة على لاعبو الاهلى فقط .‏

اعتذر محمد إبراهيم، المشرف على البرامج الرياضية في التليفزيون ‏المصري، لجماهير الزمالك على أخطاء مخرج مباراة القمة هشام ‏عبدالودود ، التي اقيمت السبت وحسمها الزمالك بثلاثية.‏

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وقال ابراهيم في مداخلة عبر شاشة قناة الزمالك:" أخطاء مخرج مباراة ‏القمة غير مقصود على الاطلاق، وقمنا بنقل الصورة بشفافية وبدون ‏تحيز لفريق عن الاّخر".‏

وأضاف:"الخطأ الذي حدث بتسليط الكاميرا على لاعبي الأهلي فقط ‏خلال السلام الوطني لم يكن مقصوداً، فالوقت لم يكن كافياً لتحويل ‏الكاميرات على لاعبي الزمالك والمخرج فوجىء بانتهاء السلام الوطني ‏سريعاً، وربما مواقع التواصل الاجتماعي هي من تشعل الأجواء".‏

وأنهى تصريحاته مقدماً التهنئة لجماهير الزمالك على الفوز في مباراة ‏الأهلي وحسم القمة.‏