شكرا لقرائتكم التليفزيون يحيل مخرج مباراة القمة للتحقيق لإثارت غضب جماهير الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قررت نائلة فاروق رئيس التليفزيون المصرى ، أحالة هشام عبد الودود مخرج مباراة القمة 120 بين الاهلى والزمالك للتحقيق أمام الشئون القانونية بسبب أخطاء إذاعة المباراة وأثارت غضب جماهير الزمالك .
وكانت جماهير الزمالك قد هاجمت مخرج مباراة القمة بعد تجاهل لاعبو الزمالك خلال الاستماع للنشيد الوطنى للمباراة وتركيز الصورة على لاعبو الاهلى فقط .
اعتذر محمد إبراهيم، المشرف على البرامج الرياضية في التليفزيون المصري، لجماهير الزمالك على أخطاء مخرج مباراة القمة هشام عبدالودود ، التي اقيمت السبت وحسمها الزمالك بثلاثية.
وقال ابراهيم في مداخلة عبر شاشة قناة الزمالك:" أخطاء مخرج مباراة القمة غير مقصود على الاطلاق، وقمنا بنقل الصورة بشفافية وبدون تحيز لفريق عن الاّخر".
وأضاف:"الخطأ الذي حدث بتسليط الكاميرا على لاعبي الأهلي فقط خلال السلام الوطني لم يكن مقصوداً، فالوقت لم يكن كافياً لتحويل الكاميرات على لاعبي الزمالك والمخرج فوجىء بانتهاء السلام الوطني سريعاً، وربما مواقع التواصل الاجتماعي هي من تشعل الأجواء".
وأنهى تصريحاته مقدماً التهنئة لجماهير الزمالك على الفوز في مباراة الأهلي وحسم القمة.
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