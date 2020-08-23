شكرا لقرائتكم عيد عبد الملك يطمأن جماهير القلعة البيضاء على عبد الشافي بعد جراحة الترقوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طمأن أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق، جماهير القلعة البيضاء، على محمد عبد الشافي ظهير أيسر الفريق، والذي تعرض لإصابة في الكتف خلال مباراة الأمس أمام النادي الأهلي، والتي فاز بها الزمالك بثلاثية مقابل هدف، وقال عبد الملك عبر حسابه الشخصي على تويتر:شيفو عمل العملية خلاص وركب شريحة في الترقوة وغالباً هيغيب من شهر ونص لشهرين علي الاقل للاسف، ربنا يشفيك ويرجعك لينا بالسلامة يا انضف خلق الله.



0fc292b7-0c6a-4309-9ce5-7d875893186c

Advertisements

وكان الجهاز الطبى لنادى الزمالك نقل محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للفريق، للمستشفى للوقوف على حالته ورافقه أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالنادى، حيث تأكد إصابة محمد عبد الشافى بكسر فى الترقوة فى الكرة المشتركة بينه وبين وليد سليمان لاعب الأهلى فى مباراة القمة.

في سياق متصل، وضع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، برنامجا خاصا لعبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفريق، لتجهيزه لقيادة الجبهة اليسرى للفريق خلال المرحلة المقبلة، بداية من مواجهة المقاولون العرب، المقرر لها الخميس المقبل، وذلك فى إطار منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدورى العام، وذلك بعد الإصابة التى تعرض لها محمد عبد الشافى الظهير الأيسر للزمالك فى القمة 120 أمام الأهلى، فى الجولة الـ21 بالدورى حيث تعرض عبد الشافى لكسر فى عظمة الترقوة وسيغيب عن الفريق الأبيض لمدة تقارب الـ60 يوما.