شكرا لقرائتكم أحمد بلال: الأهلي أخطأ في التجديد للنجوم وعدم تصعيد الناشئين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد بلال نجم النادي الأهلي السابق، أن مجلس إدارة القلعة الحمراء، أخطأ في إدارة جميع ملفات الكرة خاصة في الفترة الأخيرة، وأبرزها ملف التجديد لنجوم الفريق، وهو ما كان سبب الخسارة الأخيرة التي تعرض لها الفريق الأحمر بثلاثية مقابل هدف أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك، خلال مباراة الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام، وقال بلال في تصريحات لـ "الخليج 365": إدارة الأهلي أخطأت في جميع ملفات كرة القدم، أين اللاعبين الصاعدين من قطاع الناشئين، ولماذا تحايلت الإدارة على فايلر في ملف التجديد بهذا الشكل.

وأضاف: لابد من تدخل الكابتن الخطيب شخصيا في جميع الامور الفنية، فالأمر غير متروك للمدير الفني بالكلية، وأين بناء فريق للمستقبل، أعمار لاعبي الأهلي فوق 25 عام، أين المزيج من الاعمار السنية، وكيف يدار ملف التعاقدات.

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واصل بلال متحدثاً عن مستوى فايلر في مباراة الزمالك: من وجهة نظري فايلر لا يستحق أكثر من 3 من 10 في إدارته للمباراة أمام الزمالك، ولولا وضعه للتشكيل كنت قولت ادارته 1من 10.

زاد: الأداء الخططي لم يكن موجود، وقناعاته ببعض اللاعبين تحتاج اعادة نظر، والجوانب الهجومية والدفاعيه في قصر شديد.

وعن مستوى هجوم النادي الأهلي قال مهاجم القلعة الحمراء السابق: كل مهاجمي الاهلي محتاجين تطوير بما فيهم بادجي، وهو غير مقنع لي، لما تمتلك لاعب طوله 2 متر وتبقي مبسوط انه بيلعب الكورة بدماغه من غير ما يسجل يبقي فيه أزمة في التقييم، والطبيعي انه يلعب كل الكرات العالية.