شكرا لقرائتكم أحمد سيد زيزو بعد هدفه في شباك الأهلي: التهديف في الديربى مميز دائما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك ، على الهدف الذى احرزه في مرمى الاهلى امس باللقاء الذى جمع الفريقين بالقمة 120 ، و التي أقيمت باستاد القاهرة وانتهت بفوز الأبيض بثلاثة اهداف مقابل هدف .

ونشر زيزو عبر صفحته بموقع تبادل الصور انستجرام ، صورة له من المباراة و عل قعليها:" التهديف في الديربى مميز دائما ، إشارة الى الهدف الأول الذى احرزه لفريقه في مرمى الفريق الأحمر من المباراة ، و اذى أدى الى رفع الروح المعنوية وإلهاب الحماس في نفوس لاعبى الزمالك .

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أصبح الزمالك فى المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري المصرى الممتاز بعد فوزه على الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، السبت، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدوري، سجل ثلاثية الزمالك أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد وأسامة فيصل، فيما سجل هدف الأهلي ياسر إبراهيم، وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى 42 نقطة ويصعد للمركز الثاني فيما تجمد رصيد الأهلي عند 56 نقطة في قمة الدوري، لتكون هذه الهزيمة هى الأولى للفريق الأحمر هذا الموسم.

وحدد الجهاز الطبى لنادى الزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، الثانية عشرة ظهر اليوم، الأحد، موعداً لإجراء العملية الجراحية لمحمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للفريق، وذلك بعد إصابته بكسر فى عظمة الترقوة، عقب إصابته فى الكرة المشتركة بينه وبين وليد سليمان لاعب الأهلى فى مباراة القمة 120 بالدورى