شكرا لقرائتكم تقرير حكم القمة الكرواتي: لم نرصد أي خروج عن النص من القطبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن تقرير الحكم الكرواتي ايفان بيبك الذى أدار قمة الزمالك و الأهلي فى الدوري المصري التى أقيمت مساء أمس وشهدت فوز الزمالك 3 / 1 ضمن مواجهات الجولة الـ21 للدوري، لم يتطرق إلى أي خروج عن النص من قبل أي من الفريقين .

تابع مسئولو الجبلاية أن طاقم الحكام الكرواتي غادر القاهرة فجر اليوم الأحد عائدين إلى بلدهم ، وتم توجيه الشكر لهم بعد خروج المباراة لبر الأمان.

أضاف مسئولو اتحاد الكرة أن تقرير حكام القمة تم تسليمه اليوم إلى لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد ولم يتم ذكر فيها أي أحداث خارجة عن اللقاء ، وما ذكر فقط هو الإنذارات التى حصل عليها اللاعبين أمس.

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في سياق مغاير ، رفضت إدارة النادى الأهلى إجراء تغييرات فى الجهاز الفنى للفريق بعد الخسارة من الزمالك بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدورى الممتاز. وقال مصدر فى الاهلى إن إدارة النادى، سواء على صعيد مجلس الإدارة أو لجنة التخطيط، تعترف بوجود أخطاء فى الفريق، وهو ما ظهر بوضوح فى مباراة الزمالك أمس سواء من ناحية تواضع قدرات بعض اللاعبين وفشلهم طوال الفترة الماضية فى إثبات أنفسهم مع الفريق أو أخطاء من جانب المدير الفنى فى إدارة بعض المباريات واخرها لقاء الزمالك.

وأضاف المصدر، أن الإدارة ستحاول علاج هذه الأخطاء سريعاً من أجل تصحيح مسار الفريق واستعادة الانتصارات سريعاً للحفاظ على لقب الدورى المحلى، موضحاً أن الأهلى مازال يتربع على قمة المسابقة وبفارق 14 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثانى، كما أن الأهلى مازال هو الأقرب لحسم بطولة الدوري.

وأشار المصدر إلى أن ما تردد بشأن إجراء تغييرات فى الجهاز الفنى بتوجيه الشكر لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة أمر غير صحيح لأن هذه ليس من عادات النادى الأهلى الذى لا يقوم بإجراء تغييرات فنية وسط الموسم إلا فى أضيق الحدود، مُشيراً إلى أن إدارة النادى تدعم الجهاز الفنى والفريق مع العمل على تصحيح الأخطاء بهدف الحفاظ على لقب الدورى واستعادة بطولة أفريقيا.