شكرا لقرائتكم غوتزه يحصل على وسام الاستحقاق نظير أعماله الخيرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كرمت ولاية شمال الراين وستفاليا ماريو غوتزه بطل كأس العالم لكرة القدم الألماني والذي لا يلعب لنادٍ حاليا بعمر الـ28 عاما، نظير أعماله الخيرية، إذ حصل اللاعب على وسام الاستحقاق في حفل أقيم بمدينة كولون يوم الأحد.

وسجل غوتزه هدف فوز المنتخب الألماني في المباراة النهائية ببطولة كأس العالم 2014 أمام المنتخب الأرجنتيني ولكن مسيرته تراجعت منذ ذلك الحين وترك فريق بوروسيا دورتموند بنهاية الموسم المنقضي إذ لم يكن هناك رغبة لدى النادي في تجديد تعاقده.

Advertisements

وقال رئيس وزراء ولاية شمال الراين وستفاليا أرمين لاشيت في كلمته لفت غوتزه الانتباه لفترة طويلة إلى الوضع الصعب الذي يعيشه الأطفال حول العالم وحفز الآخرين على المشاركة بأنفسهم أو بالتبرع بالأموال.

ويشارك غوتزه في العديد من مشاريع إنشاء المدارس، ويدعم برنامج كرة القدم للبنات في البرازيل ويهتم برعاية الأطفال في السنغال وكمبوديا وفيتنام، كما جمع الحذاء الذي سجل به ماريو هدف الفوز بكأس العالم 2014 مليوني يورو للأعمال الخيرية في حفل جمع تبرعات، حيث تبرع غوتزه بمبلغ 450 ألف يورو للأطفال في لاوس.

وارتبط اسم غوتزه في وسائل الإعلام بالانتقال لفريق موناكو. وذكرت التقارير أنه أبلغ فريق إنتر ميامي، المنافس بالدوري الأميركي، أنه يسعى لمواصلة مسيرته في أوروبا.