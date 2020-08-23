شكرا لقرائتكم الشباب يحدد موعد وصول بانيغا إلى الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الشباب السعودي وصول اللاعب الأرجنتيني إيفر بانيغا إلى الرياض منتصف الشهر المقبل وذلك للانخراط في تدريبات فريقه الجديد استعداداً للموسم المقبل.

ونشر حساب نادي الشباب في "تويتر" خبراً جاء فيه أن خالد البلطان رئيس النادي هنأ بانيغا بفوزه ببطولة الدوري الأوروبي يوم الجمعة عبر الاتصال المرئي، وذلك بعد أن توج إشبيلية الإسباني بالبطولة الأوروبية على حساب إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 3-2، وهي المباراة الأخيرة للنجم الأرجنتيني مع الفريق الأندلسي قبل الانتقال إلى الشباب.

وتألق بانيغا رفقة إشبيلية خلال الموسم الحالي، إذ سجل 3 أهداف في الدوري وصنع 7، فيما ساهم بتتويج فريقه ببطولة الدوري الأوروبي بعد تقديم 4 تمريرات حاسمة.

وكانت إدارة الشباب قد وقعت عقداً احترافياً مع بانيغا لاعب فالنسيا وأتلتيكو مدريد وإنتر ميلان السابق في يناير الماضي بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع نادي إشبيلية.