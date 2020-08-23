شكرا لقرائتكم وسترن يونايتد يبلغ نصف نهائي الدوري الأسترالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز وسترن يونايتد 1-0 على برزبين رور بهدف رائع حمل توقيع لاعب الوسط الإيطالي المخضرم أليساندرو ديامانتي وتأهل لقبل نهائي دوري أستراليا لكرة القدم في موسمه الأول في البطولة يوم الأحد.

وبفضل تسديدة رائعة تجاوزت الحائط الدفاعي نجح ديامانتي (37 عاماً) في قيادة فريقه للفوز في مباراة صعبة في مواجهة برزبين رور الذي سبق له التتويج بلقب الدوري ثلاث مرات والذي كان يدربه الانجليزي الشهير روبي فاولر حتى عودته إلى بلاده بسبب تفشي العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتوقف البطولة في مارس الماضي.

وبفضل الهدف الذي أحرزه لاعب منتخب إيطاليا السابق في الشوط الأول ضرب وسترن يونايتد موعدا في قبل النهائي مع ملبورن سيتي الأربعاء المقبل، وعن صاحب هدف الفوز قال ماكس بيرغوس لاعب وسط وسترن يونايتد: هو قائد الفريق ويقود الفريق من خلال أدائه، لحظة تألق واحدة أشاعت الثقة في الجميع، بعد ذلك صمدنا. ‬

وفي مباراة قبل النهائي الأخرى يوم الأربعاء سيلتقي سيدني حامل اللقب مع بيرث غلوري في اعادة لمواجهتهما في نهائي البطولة العام الماضي.