كشف الإعلامى مهيب عبدالهادي، مصير صفقة رمضان صبحي التي شغلت جماهير الكورة في الفترة الأخيرة، خاصة بعد إنهاء علاقته بالأهلي وإعلان انتقاله إلى نادي بيراميدز، .
وقال مهيب عبد الهادي عبر صفحته الرسمية بتويتر: " من الآخر موضوع رمضان في الزمالك مفيش الكلام ده ومبروك علينا يا حبيبي ده عقد إعلانات جديد.
وأضاف : " يوم الثلاثاء هقول لكم على كل الصفقات" .
وكانت الساعات القليلة الماضية شهدت تردد اسم انتقال رمضان صبحي بقوة إلى الزمالك فى ظل تصريحات مسئوليه المثيرة للجدل والتى تشير إلى إمكانية ضم اللاعب .
يذكر أن الأهلى قد أصدر بيانا رسميا أكد من خلاله أن رمضان صبحي خارج حسابات القلعة الحمراء، بعد أن أكد اللاعب رغبته فى الانتقال إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصفقة التي شغلت جماهير الكورة.. مهيب عبدالهادي يكشف مصير انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.