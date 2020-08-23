شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب: طاقم طبى مرافق لمنتخبات دورى الصم لمتابعة اللاعبين والأجهزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشباب والرياضة التنسيق مع مديرية الصحة بمحافظة مطروح، برئاسة الدكتور الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، لتوفير طاقم طبي لمتابعة الحالة الصحية للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية بدورى مراكز الشباب للصم، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون الوزير ( مكتب ذوي القدرات والهمم)، خلال الفترة من 20أغسطس الجاري حتي 4سبتمبر المقبل، بملعب مركز شباب مطروح.

يأتى ذلك وسط تنفيذ التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، والضوابط العامة لعودة نشاط كرة القدم، والتي وضعتها وزاره الشباب والرياضة.

وقامت وزارة الشباب والرياضة بمخاطبة جميع منتخبات الصم المشاركة فى منافسات الدوري بعد قرار استئنافه لإجراء الاختبارات الطبية اللازمة لفيروس كرونا المستجد على لاعبيها قبل المشاركة وتقديم شهادة طبية الى الطاقم الطبي تفيد ذلك قبل بدء المنافسات .

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ويقوم الطاقم الطبي بمتابعة الحالة الطبية لكافة اللاعبين والأجهزة الإدارية والفحص اليومى المتكرر لدرجة الحرارة للاطئنان علي الحالة الصحية لهم، وكذا الكشف الدوري علي طاقم الحكام المنوطين بإدارة المباريات المتبقية بالدوري.

ويتشكل الطاقم الطبي برئاسة الدكتور مبروك سالم الشحات مدير إدارة المستشفيات بصحة مطروح، وعضوية كل من الدكتور أحمد محمد غانم، رحاب فوزي مسعود، ماجدة مطاوع عبدالكريم عضو فريق مكافحة العدوي، والطاقم الطبي له سلطة استبعاد او منع الدخول الى شخص تظهر عليه الأعراض بما يحقق السلامة للجميع.

وتقوم مديرية الشباب والرياضة بمطروح بوضع نظام ثابت معتمد لتطهير الأدوات الرياضية قبل التدريب او المباريات، وتوفير الكحول والمطهرات فى اماكن متعددة بالملعب، والإشراف على تطهير الملعب وغرف الملابس ودورات المياه والأماكن المشتركة قبل بدء التدريب او المباريات.