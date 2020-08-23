شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يفحص "كتف" وليد سليمان بعد "صدام" موقعة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع وليد سليمان، لاعب الأهلي، لفحص طبي قبل مران الفريق اليوم، الأحد، لمعرفة حجم إصابته فى الكتف والتى تعرض لها خلال مباراة الزمالك أمس والتى فاز فيها الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويُحدد الفحص حجم إصابة اللاعب وموقفه من التدريبات والمباريات المقبلة، خاصة أن سليمان يُعاني من آلام قوية فى الكتف.

وشهدت مباراة القمة أمس التحام عنيف بين وليد سليمان ومحمد عبد الشافي لاعب الزمالك ليُغادر بعده الأخير المباراة، فيما استكمل سليمان المباراة وهو يُعانى من آلام قوية فى الكتف نتيجة هذا الالتحام العنيف.

ويبدأ الأهلي فى الخامسة والنصف مساء اليوم باستاد التتش استعدادته لمباراة الجونة المقرر لها التاسعة مساء الأربعاء المقبل فى الدوري الممتاز.

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من ناحية أخرى، رفضت إدارة الأهلى إجراء تغييرات فى الجهاز الفنى للفريق بعد الخسارة من الزمالك، وقال مصدر فى الاهلى إن إدارة النادى، سواء على صعيد مجلس الإدارة أو لجنة التخطيط، تعترف بوجود أخطاء فى الفريق، وهو ما ظهر بوضوح فى مباراة الزمالك أمس سواء من ناحية تواضع قدرات بعض اللاعبين وفشلهم طوال الفترة الماضية فى إثبات أنفسهم مع الفريق أو أخطاء من جانب المدير الفنى فى إدارة بعض المباريات واخرها لقاء الزمالك.

وأضاف المصدر، أن الإدارة ستحاول علاج هذه الأخطاء سريعاً من أجل تصحيح مسار الفريق واستعادة الانتصارات سريعاً للحفاظ على لقب الدورى المحلى، موضحاً أن الأهلى مازال يتربع على قمة المسابقة وبفارق 14 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثانى، كما أن الأهلى مازال هو الأقرب لحسم بطولة الدوري.

وأشار المصدر إلى أن ما تردد بشأن إجراء تغييرات فى الجهاز الفنى بتوجيه الشكر لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة أمر غير صحيح لأن هذه ليس من عادات النادى الأهلى الذى لا يقوم بإجراء تغييرات فنية وسط الموسم إلا فى أضيق الحدود، مُشيراً إلى أن إدارة النادى تدعم الجهاز الفنى والفريق مع العمل على تصحيح الأخطاء بهدف الحفاظ على لقب الدورى واستعادة بطولة أفريقيا.

وأشار المصدر إلى أن الأهلى أمامه مباراة مهمة الشهر المقبل مع الوداد المغربى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ولابد من التكاتف قبلها من أجل دعم الفريق لتخطى عقب بطل المغرب واستكمال المشوار نحو الفوز باللقب.