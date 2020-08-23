شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حنفى: فايلر مشغول بعرض بيراميدز.. والموظفين كثير فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام حنفى، نجم الأهلى السابق، أن غياب الروح وخطة المباراة سبب خسارة المارد الأحمر للقمة بثلاثية، وقال هشام حنفى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "مبروك للزمالك الفوز، من فترة طويلة أول مرة نرى الزمالك بهذا التماسك أمام الأهلى، ولم أشعر بشخصية الأهلى فى الملعب، ومع ذلك لم يتدخل فايلر لإعادتها".

وأضاف هشام حنفى، "غياب الروح والخطة التى وضعها فايلر كانت سبباً رئيسياً فى هزيمة الأهلى، لم يكن لاعب فى فورمته سوى أليو بادجى حاول كثيراً وكان قريباً من التهديف".

وعن مروان محسن قال هشام حنفى، "مروان اتظلم وظلم فى الأهلى، اتظلم لأنه عليه ضغوط كبيرة قد يكون مهاجم مميز فى الإسماعيلى ولكن حاليا محتاج يراجع نفسه، وظلم نفسه لأنه لا يستعيد فورمته، فلازم يبعد عن الأجواء حتى يستطيع العودة، هناك لاعبون لا يصلحون لتمثيل الأهلى حالياً هذه حقيقة بالفعل.. بقالهم 4 سنين فى النادى ليس لهم دور، قدمنا الكثير للأهلى ولم نحصل على فرصة التكريم بالجلوس عاماً بدون لعب فى الاهلى مثلما يحدث حالياً.. فورا كان يتم الاستغناء عنا".

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وتابع هشام حنفى، "لاعبو الأهلى حسسونا إنهم فوق النقد، أنتوا بتاخدوا ملايين فلازم نشوف مردود فى الملعب بما يوازى هذه المبالغ، الأهلى تأثر بغياب عبد الله السعيد ورمضان صبحى حتى شريف إكرامى كان لازم يستمر من باب القيادة فى الفريق، هناك لاعبين كثيرين تشعر أنهم موظفين فى النادى، لازم يراجعوا نفسهم، جوزيه انقلب عليا عشان خطأ بسيط واستبعدنى تماماً، وعمل كده مع الحضرى لما عمل مشكلة استبعده عالطول".

وأضاف هشام حنفى، "فوز الأهلى بالبطولة الأفريقية بات صعبا، ومواجهتى الوداد والرجاء للقطبين ستكون صعبة للغاية، حاسس أن فايلر مشغول بعرض بيراميدز وتأكدت من حقيقة المفاوضات بينه وبين بيراميدز، وكذلك ديانج مستواه تأثر بعرض بيراميدز المغرى".

وفجرت هزيمة الأهلى من الزمالك بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدورى بركان الغضب فى القلعة الحمراء ضد فريق الكرة، وتحديداً السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى وبعض لاعبى الفريق، وكشفت الهزيمة أخطاء كثيرة ارتكبها فايلر خلال الفترة الماضية على الصعيد الفنى ولم يناقشه فيها أحد من مسئولى النادى، وفى مقدمتها إصراره على الاستعانة ببعض اللاعبين الذين لا يصلحون للعب كرة القدم فى فريق كبير كالأهلى أمثال مروان محسن ومحمد هانى وجيرالدو وأيمن أشرف.

الزمالك كان قد فاز على الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدورى، سجل ثلاثية الزمالك أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد وأسامة فيصل فيما سجل هدف الأهلى ياسر إبراهيم، وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى 42 نقطة ويصعد للمركز الثانى فيما تجمد رصيد الأهلى عند 56 نقطة فى قمة الدوري، لتكون هذه الهزيمة هى الأولى للفريق الأحمر هذا الموسم.