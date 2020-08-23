شكرا لقرائتكم خبر عن نادى الزهور يتأهل لدورى كرة السلة لأول مرة فى تاريخه وهبوط الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل فريق الزهور لكرة السلة للرجال للدورى الممتاز "السوبر" لأول مرة فى تاريخه بعد فوزه على نادى ألعاب دمنهور بنتيجة 61 / 59 فى المباراة الذى جمعتهما ضمن لقاءات الدورى. من جهته أكد الدكتور محمد الدمرداش، رئيس نادى الزهور، أن الإنجاز الكبير الذى حققه فريق كرة السلة يؤكد تفوق وقدرة أبناء النادى فى العديد من الألعاب خلال الفترة الماضية.

وأشار الدمرداش إلى أن تأهل فريق كرة السلة للدورى الممتاز لأول مرة فى تاريخ النادى يعكس مدى حرص مجلس الإدارة على تطوير قطاع النشاط الرياضى بالنادى والعمل على وضعه دائما فى مقدمة الأندية الكبرى لتحقيق نتائج متميزة تساهم فى المنافسة على المراكز الأولى فى مختلف الألعاب وكان على رأسها تتويج فريق الريشة الطائرة ببطولة الجمهورية منذ أيام.

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وأضاف رئيس الزهور أن النادى استطاع تجاوز أزمة توقف النشاط الرياضى لمدة اقتربت من 4 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا الخطير، عن طريق متابعة اللاعبين والفرق بصفة مستمرة من خلال الأجهزة الفنية للحفاظ على المستوى الفنى والبدنى.

وأشار الدمرداش إلى أن استئناف النشاط الرياضى داخل النادى بفرعيه بمدينة نصر والتجمع الخامس يتم وفقا للخطط المعتمدة من الاتحادات الرياضية والإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية.

من ناحية أخرى، هبط فريق كرة سلة الشمس، لأول مرة بعد أن استمر فى بطولة الدورى لمدة 25 عاما، بعد الهزيمة امام الطيران، فى منافسات البطولة، ليكون الصاعدان هما الزهور وجزيرة الورد، على حساب هبوط الشمس و 6 أكتوبر .