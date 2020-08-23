شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التليفزيون تحيل مخرج مباراة القمة للتحقيق بسبب السلام الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت نائلة فاروق، رئيس التليفزيون المصرى، إحالة هشام عبد الودود مخرج مباراة القمة 120 بين الأهلى والزمالك للتحقيق أمام الشئون القانونية بسبب أخطاء إذاعة المباراة وأثارت غضب جماهير الزمالك.

وكانت جماهير الزمالك قد هاجمت مخرج مباراة القمة بعد تجاهل لاعبى الزمالك خلال الاستماع للنشيد الوطنى للمباراة وتركيز الصورة على لاعبى الأهلى فقط.‏

واعتذر محمد إبراهيم، المشرف على البرامج الرياضية فى التليفزيون ‏المصرى، لجماهير الزمالك على أخطاء مخرج مباراة القمة هشام ‏عبدالودود، التى اقيمت الليلة وحسمها الزمالك بثلاثية.‏

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وقال إبراهيم فى مداخلة عبر شاشة قناة الزمالك، "أخطاء مخرج مباراة ‏القمة غير مقصود على الإطلاق، ونقلنا الصورة بشفافية وبدون ‏تحيز لفريق عن الاّخر".‏

وأضاف إبراهيم، "الخطأ الذى حدث بتسليط الكاميرا على لاعبى الأهلى فقط ‏خلال السلام الوطني لم يكن مقصوداً، فالوقت لم يكن كافياً لتحويل ‏الكاميرات على لاعبى الزمالك والمخرج فوجئ بانتهاء السلام الوطنى ‏سريعاً، وربما مواقع التواصل الاجتماعي هي من تشعل الأجواء".‏

وأنهى تصريحاته مقدماً التهنئة لجماهير الزمالك على الفوز في مباراة ‏الأهلي وحسم القمة.‏