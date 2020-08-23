شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: مروان محسن طلب الرحيل من الأهلى على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أن مروان محسن طلب الخروج معاراً من النادى الأهلي، بعد تعرضه لضغوط عديدة فى الفترة الماضية، وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر، "مروان محسن قام بتمديد عقده على بياض، ولكن حتى الآن العقد لم يُفعل".

وأضاف الصقر، "مروان محسن طلب الخروج معاراً فى ظل تعرضه للضغوط، وأرى أن هذا الأفضل للطرفين، من الوارد أن يعود أحمد ياسر ريان، وبالتأكيد وليد آزارو سيعود مرة أخرى بالنادى الأهلي، ومن الصعب بيع عقد آليو بادجي، لم يثبت نفسه حتى الآن، وفى حال بيعه لن يجلب نفس الأموال التى دفعت لضمه".

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وتابع أحمد حسن، "أحمد ياسر ريان يستحق فرصة فى الهجوم، وآليو بادجى لم يقدم أوراق اعتماده بشكل كامل لجماهير الأهلى مثل فلافيو وفيلكس".

وأشار الصقر إلى أن "لجنة التخطيط هى المستمرة فى الأهلى وفايلر ليس بالتأكيد صاحب قرار رحيل أو استمرار أى لاعب، قد يكون المدرب غير مقتنع بلاعب معين، ولكن قرار رحيله يجب أن يكون من إدارة النادى ولجنة التخطيط، مؤكدا في الوقت ذاته أن قرار إعارة وليـد آزارو كان خاطئا، لم يكن الأهلى يمتلك أفضل منه، ولذلك كان يجب تدخل لجنة التخطيط مع فايلر، من المفترض أن يتدخل مسئولو اللجنة فى بعض القرارات للمحافظة على اللاعبين، فليس من المعقول أن يكون المدرب متعاقد لمدة موسم ونصف ويرحل 7 لاعبين عن النادي".

وأضاف الصقر، "أتمنى أن يلحق صالح جمعة نفسه، هناك مشكلة عند اللاعب، ويجب أن يساعد نفسه وأتمنى أن يتدارك الأمور تمامًا، لكن العقلية تختلف من لاعب إلى آخر، اللاعب بالتأكيد مقصر، ومن المستحيل أن يكون المدرب لديه لاعب مميز ولديه نواقص، ويقوم بعدم الاعتماد عليه"، مؤكدا أن صالح لديه إمكانيات مميزة، ويحتاج لإثبات ذاته فى المرحلة المقبلة.