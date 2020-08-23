شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ياسمين عمرو لاعبة الطائرة: حلمى أكون كاتبة ونجمى المفضل شاروخان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى ياسمين عمرو لاعبة الكرة الطائرة وهى من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

كتابة القصص والرسم .

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

الفطائر والباستا .

من نجمك المفضل؟

شاروخان وعادل إمام.

من مطربك المفضل؟

محدش محدد بسمع كله .

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

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كاتبة ذو ثقافة متنوعة .

لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

لا أحب العنف و لكن أحب ذكر الله فهو وحده الحافظ من ها النوع من البشر.

ياسمين عمرو ياسمين عمرو ياسمين عمرو

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

ياسمين عبد العزيز .

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الاثنين.. على حسب المناسبة .

تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟

مش شرط .