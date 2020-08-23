محمد محمود ينهى البروتوكول الطبى والطبيب الألماني يوافق على عودته للأهلي

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ويؤدى محمد محمود جلسات فى الجيمانزيوم حاليا، وينفذ بعض الفقرات المتنوعة فى البرنامج الذى يخضع له تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائى التأهيل بالنادى، ورغم أن محمد محمود تعافى بشكل كامل منذ أكثر من شهر، إلا أن الجهاز الطبى رفض مشاركته بشكل كامل فى التدريبات الجماعية أو خوضه أى مباريات ودية قبل انقضاء مدة البروتوكول وسفر اللاعب لألمانيا للحصول على الضوء الأخضر من طبيبه المعالج، تجنباً لحدوث أى مضاعفات.
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