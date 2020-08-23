محمد محمود ينهى البروتوكول الطبى والطبيب الألماني يوافق على عودته للأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى محمد محمود، لاعب النادى الأهلى، فترة علاجه بالكامل وكذلك البروتوكول الطبى العالمى الموضوع لفترة العلاج، بعد إجراء أى لاعب جراحة الصليبي، وسافر محمد محمود لألمانيا خلال الأيام الماضية للحصول على إذن بالمشاركة فى التدريبات الجماعية والمباريات بعد انتهاء مدة بروتوكول العلاج، وخضع اللاعب للجراحة أواخر شهر أكتوبر الماضى وبالتالى مر 9 أشهر وهى المدة المتفق عليها عالمياً للعلاج بعد الجراحة، وحرص خالد محمود، طبيب الأهلى، على الحديث مع محمد محمود، لاعب الفريق، للاطمئنان على البرنامج التأهيلى الذى يقوم بتنفيذه استعدادًا للعودة إلى المشاركة الجماعية .

ويؤدى محمد محمود جلسات فى الجيمانزيوم حاليا، وينفذ بعض الفقرات المتنوعة فى البرنامج الذى يخضع له تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائى التأهيل بالنادى، ورغم أن محمد محمود تعافى بشكل كامل منذ أكثر من شهر، إلا أن الجهاز الطبى رفض مشاركته بشكل كامل فى التدريبات الجماعية أو خوضه أى مباريات ودية قبل انقضاء مدة البروتوكول وسفر اللاعب لألمانيا للحصول على الضوء الأخضر من طبيبه المعالج، تجنباً لحدوث أى مضاعفات.

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