شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: الزمالك كان ممكن يحقق فوزا تاريخيا.. والأهلي افتقد الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أن باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، تفوق على الأهلى بشكل كبير فى الفترة الماضية، وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر، "القمة شهدت أداءً فنياً جيداً للفريقين، الأهلى والزمالك فى الشوط الأول أضاعوا فرصا كثيرة، والمباراة كانت ممتعة بين الطرفين".

وأضاف الصقر، "المباراة سلوكياً خرجت بشكل جيد، وكانت هناك روح جيدة بين اللاعبين، نبارك للزمالك على الأداء المميز، وباتريس كارتيرون أدار المباراة بشكل جيد، وتفوق على الأهلى فى أكثر من مناسبة"، مشيرا إلى أن المدرب السويسرى ترك الاستحواذ للأهلي، ولديه مفاتيح لعب قادرة على إنهاء الهجمات بشكل جيد.

وأكد أحمد حسن أن "الزمالك كان من الممكن أن يحقق فوزا تاريخيا، لأن الأهلى حدث له حالة تفكك فى آخر عشرين دقيقة، وكارتيرون لعب بشكل جيد والتزام تكتيكى رائع، ويجب الإشادة به فى ظل سياسة الدفع بالناشئين، حتى فى المباريات الكبيرة".

وأضاف حسن، "كارتيرون ومعاونه أمير عبدالعزيز يتابعان قطاع الناشئين بالزمالك، وهناك عناصر مميزة ظهرت فى الفترة الأخيرة، وهى النقطة غير التي يفتقدها الأهلي، رغم أن النادى الأحمر يمتلك لاعبين مميزين فى منتخب مصر للشباب".

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وأشار الصقر إلى أن "الزمالك كان لديه بدلاء مميزين، وفى الناحية الأخرى الأهلى كان يتواجد على مقاعد البدلاء حارسا مرمى، فلماذا لا يتم الاستعانة بلاعب ناشئ فى تلك المباراة".

وأكد أحمد حسن أن بعض لاعبى الأهلى أصبحوا يفتقدون للشخصية داخل الملعب، على عكس لاعبى الزمالك الذين أصبحت لديهم القدرة على تحمل الضغوط، قائلا، "الأهلى كان يفوز فى بعض المباريات بشخصية لاعبيه داخل الملعب، والفريق حاليا يفتقد للقائد الحقيقي".

وأضاف، "الزمالك أصبح لديه لاعبون مميزون يتحملون الضغوط، مثل فرجانى ساسى وطارق حامد وأوباما وغيرهم من اللاعبين"، مشيرا إلى "فايلر كان يعانى من ظروف صعبة فى ظل الغيابات والإيقافات، ولكن فى مباراة الزمالك كان يجب الاستعانة باللاعبين الذين يتحملون الضغوط".

وأضاف حسن، "الزمالك كان أجهز من الأهلى وأفضل كثيرا، لذلك كان يجب مشاركة وليد سليمان وأحمد فتحى من بداية المباراة، لأنهم أصحاب الخبرات، الفريق كان يفتقد للاعب القائد، الفريق الأحمر كان فى حاجة لشخصية قوية داخل الملعب بشكل أساسي".

وتابع، "أحمد فتحى كان يجب أن يشارك أساسيا، خاصة أنه لاعب صاحب خبرات كبيرة، وكذلك وليد سليمان كان يجب الدفع به من بداية اللقاء، من أجل إعطاء دفعة معنوية للاعبين الذين يفتقدون للخبرات، وشخصية النادى الأهلي".