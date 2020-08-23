شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الهزيمة في القمة.. تعرّف على موعد مباراة الأهلي المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره الجونة، الأربعاء المقبل، 26 أغسطس الجاري، في إطار الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري العام المصري. ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً، في إطار الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري العام المصري، موسم 2019-2020. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 97,237

تعافي 65,118

وفيات 5,243

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