شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر يكشف كواليس غرفة ملابس الأهلي بعد القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، كواليس ما حدث في غرفة ملابس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب الخسارة من الزمالك 1-3 ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وقال المصدر إن لاعبي الفريق وجهازهم الفني دخلوا غرفة الملابس عقب نهاية المباراة باستاد القاهرة في حالة صمت تام، وخيمت حالة من الحزن على وجوه جميع اللاعبين.

وأكد المصدر أن كل ما تردد عن وجود مشاجرات وعتاب بين اللاعبين ليس صحيحًا، وعار تمامًا عن الصحة.