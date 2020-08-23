شكرا لقرائتكم محمد أنور يجري جراحة الرباط الصليبى اليوم بنجاح بعد إصابته فى مباراة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى محمد أنور مدافع الاتحاد السكندرى جراحة الرباط الصليبى صباح اليوم في إحدى المستشفيات بالقاهره بنجاح بعد الإصابة اتلى تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه فى مواجهة الزمالك .

يغيب مدافع زعيم الثغر عن الملاعب فتره لا تقل عن ٦ شهور منها شهرين راحه سلبية عقب الجراحه وجلسات علاج طبيعي ثم يخضع لفتره تأهيل لا تقل عن أربع شهور.

وحرص محمد مصيلحى رئيس الاتحاد السكندرى على مؤازرة اللاعب من خلال اتصالا هاتفيا قبل وبعد الجراحة للأطمئنان على اللاعب وكذلك قام طلعت يوسف وجميع اللاعبين بالاتصال بشقيق اللاعب المرافق له للأطمئنان عليه رغم وجودهم فى معسكر مباراة وادى دجلة.

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ويلتقى وادى دجلة نظيره الاتحاد السكندرى في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد على استاد بتروسبورت فى ختام مواجهات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام في مواجهة يدخلها دجلة بعد التعادل مع الإسماعيلى بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة فيما تأجلت مباراة الإتحاد مع المصرى في الجولة الماضية وشهد آخر ظهور لزعيم الثغر في المسابقة تعادلاً بهدف لكل فريق مع الجونة.

ويحتل وادى دجلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 4 وتعادل في 7 وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 7 وتعادل في 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاُ وتلقت شباكه 15 هدفاً ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

الفريقان تقابلا في 14 مباراة سابقة بالدوري كانت الغلبة خلالهم لفريق دجلة ، حيث حقق الفوز في 8 مباريات مقابل انتصارين فقط للاتحاد ، وحسم التعادل السلبي نتيجة 3 مباريات أخرى بينهما بالمسابقة ، فيما انتهت مباراة الدور الاول بين الفريقين بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق سجل لزعيم الثغر خالد قمر وتعادل لدجلة محمد عبد العاطى.