شكرا لقرائتكم الاهلي يرفض إجراء تغييرات في الجهاز الفني .. ويؤكد:سنحاول علاج أخطاء الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفضت إدارة النادي الأهلي إجراء تغييرات في الجهاز الفني للفريق بعد الخسارة من الزمالك بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما أمس ، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدوري الممتاز.

وقال مصدر في الاهلي أن إدارة النادي سواء على صعيد مجلس الإدارة أو لجنة التخطيط تعترف بوجود أخطاء في الفريق وهو ما ظهر بوضوح في مباراة الزمالك أمس سواء من ناحية تواضع قدرات بعض اللاعبين وفشلهم طوال الفترة الماضية في إثبات أنفسهم مع الفريق أو أخطاء من جانب المدير الفني في إدارة بعض المباريات واخرها لقاء الزمالك.

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وقال المصدر: الإدارة ستحاول علاج هذه الأخطاء سريعاً من أجل تصحيح مسار الفريق وإستعادة الإنتصارات سريعاً للحفاظ على لقب الدوري المحلي ، موضحاً أن الاهلي مازال يتربع على قمة المسابقة وبفارق 14 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني كما أن الاهلي مازال هو الأقرب لحسم بطولة الدوري.

وأشار المصدر إلى أن ما تردد بشأن إجراء تغييرات في الجهاز الفني بتوجيه الشكر لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة أمر غير صحيح لأن هذه ليس من عادات النادي الاهلي الذى لا يقوم بإجراء تغييرات فنية وسط الموسم إلا في أضيق الحدود ، مُشيراً إلى أن إدارة النادي تدعم الجهاز الفني والفريق مع العمل على تصحيح الأخطاء بهدف الحفاظ على لقب الدوري وإستعادة بطولة أفريقيا.

واشار المصدر إلى أن الاهلي أمامه مباراة هامة الشهر المقبل مع الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ولابد من التكاف قبلها من أجل دعم الفريق لتخطي عقب بطل المغرب واستكمال المشوار نحو الفوز باللقب.