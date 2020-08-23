شكرا لقرائتكم الزهور يتأهل للدورى السوبر لكرة السلة لأول مرة في تاريخه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل فريق الزهور لكرة السلة للرجال للدورى الممتاز " السوبر " لأول مرة في تاريخه عقب فوزه على نادى العاب دمنهور بنتيجة 61 / 59 في المباراة الذى جمعتهما ضمن لقاءات الدورى.

من جانبه أكد الدكتور محمد الدمرداش رئيس نادى الزهور أن الإنجاز الكبير الذى حققه فريق كرة السلة يؤكد تفوق وقدرة أبناء النادى في العديد من الألعاب خلال الفترة الماضية.

أشار الدمرداش إلى أن تأهل فريق كرة السلة للدورى الممتاز لأول مرة في تاريخ النادى يعكس مدى حرص مجلس الإدارة على تطوير قطاع النشاط الرياضى بالنادى والعمل على وضعه دائما في مقدمة الأندية الكبرى لتحقيق نتائج متميزة تساهم في المنافسة على المراكز الأولى في مختلف الألعاب وكان على رأسها تتويج فريق الريشة الطائرة ببطولة الجمهورية منذ أيام.

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أضاف رئيس الزهور أن النادى استطاع تجاوز أزمة توقف النشاط الرياضى لمدة اقتربت من 4 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا الخطير، عن طريق متابعة اللاعبين والفرق بصفة مستمرة من خلال الأجهزة الفنية للحفاظ على المستوى الفني والبدنى.

أشار الدمرداش إلى أن استئناف النشاط الرياضى داخل النادى بفرعيه بمدينة نصر والتجمع الخامس يتم وفقا للخطط المعتمدة من الاتحادات الرياضية والإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية.