شكرا لقرائتكم جمعة: أهداف الأهلي تختلف عن بقية الأندية والأحمر مزال متربعا على الدروي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد وائل جمعة مدافع النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، أن القلعة الحمراء لها أهداف تختلف عن جميع الأندية، وأن النادي الأهلي رغم خسارته من الزمالك في مباراة الأمس بثلاثية مقابل هدف، مازال متربعاً على قمة الدوري العام، وقال الصخرة عبر حسابه الرسمي على تويتر: صباح الخير دايما الاهلي تحت الضغط ولو فاكر ان الحياه في الاهلي ورديه و جميلة تبقي متعرفش يعني ايه الاهلي سواء مسئول او لاعب او عامل اومشجع.



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واصل: الاهلي متصدر الدوري بفارق ١٤نقطه وشوف الناس زعلانه ازاي هدفنا غير هدفكم خالص واللي حصل امبارح يفوقنا ويصحينا للي جاي وكلنا معاك يا اهلي.

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في سياق متصل، كشفت مصادر لليوم السابع أن إدارة النادى الأهلي ولجنة التخطيط قررت إعادة النظر فى ملف تمديد عقد مروان محسن، رغم توقيع اللاعب على عقد جديد خلال الأيام الماضية يقتضى مد عقده لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم القادم المتبقى فى عقده بحيث ينتهي موسم 2023.

وقال مصدر مطلع بالأهلي لليوم السابع، "كان هناك موافقة على تمديد عقد مروان محسن ولكن بعد الأحداث الأخيرة وتراجع مستوى اللاعب قررنا إعادة النظر فى الملف، ومن الممكن عدم اعتماد العقود الجديدة والاكتفاء فقط بالموسم المتبقى له مع النادي".

ووقع مروان محسن على تمديد عقده مع الأهلي، إلا أن لجنة التخطيط لم تعتمد الأمر رسميا كما لم يتم تسجيل العقود فى اتحاد الكرة.

وكان مروان محسن قد أهدر فرصة خطيرة للنادى الأهلى وقت أن كانت نتيجة المباراة تشير إلى تقدم الزمالك 2/1، عندما رفض التعامل مع تمريرية سحرية من أليو بادجى زميله بالفريق، كادت أن تجعله منفرداً بمرمى الزمالك، معللاً ذلك باعتقاده أنه كان فى موقف تسلل، لتمر الكرة إلى خارج الملعب فى حراسة لاعب الأهلى الذى فشل فى تقدير الموقف بشكل صحيح.