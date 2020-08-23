شكرا لقرائتكم النادي الاهلي .. أحمد فتحي يعود لتشكيل الأحمر في مواجهة الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي لتشكيل الفريق في مباراة الجونة المقرر لها التاسعة من مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ22 لبطولة اادوري الممتاز بسبب غياب محمد هاني للايقاف بعدما حصل على البطاقة الثالثة في مباراة الزمالك أمس ، الستب، التى خسرها الأحمر بثلاثة أهداف لهدف ، وظهر محمد هاني بمستوى سيئ للغاية في مباراة الزمالك أمس بشكل تعرض معه لإنتقادات قاسية من جماهير الفريق وخبراء اللعبة بعدما تسبب في إهتزام شباك الاهلي بأكثر من هدف في القمة المصرية.

من ناحية أخرى ، إرتكب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، سقطة كبيرة بعد مباراة الزمالك عندما قال عقب المباراة إن الخسارة بهدفين مثلها مثل الخسارة بثلاثة أهداف أو أكثر، وهو ما فجر بركان الغضب ضد المدرب السويسرى من قبل جماهير الأهلى التى قالت إن المدير الفنى لا يعرف قيمة مباريات القمة بين الأهلى والزمالك.

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تصريحات فايلر عقب القمة أكدت على حقيقة مهمة وهى أن فايلر لا يعرف التفريق بين مباراة مهمة وأخرى غير مهمة، كما أنه غير مُدرك لأهمية مباريات الزمالك وهذا ما ظهر فى تصريحاته عقب خسارة السوبر المحلى الأخير أمام الزمالك فى شهر فبراير الماضى، حيث خرج المدرب السويسرى المغرور وقتها يتحدث عن أعذار واهية وقلل من خسائر هزيمة الاهلى أمام خصمه التقليدى الزمالك فى السوبر الماضى، قائلاً، "الهزيمة من الزمالك مثل الهزمية من أى منافس وهو أمر لا يستقيم مع جمهور الأهلى أو الزمالك فى هذه المباريات".

فايلر فى كل خسارة لا يتحدث عن أخطائه ولا مشاكله الفنية وظهر واضحاً أنه لا يعرف أهمية وحجم مباريات القمة لجماهير الفريقين وأنها تمثل بطولة خاصة بعيداً عن ترتيب الفريقين فى جدول الدورى، لذا ليس منطقياً أن يتحدث فايلر بعد مباراة أمس عن أن الخسارة بهدفين من الزمالك شأنها شأن الخسارة بثلاثة أهداف.

ارتداء فايلر "قميص أبيض" فى قمة الأمس أثار غضب الجماهير الأهلاوية التى تساءلت عن سر ارتداء المدير الفنى اللون الذى يرتديه منافسه فى القمة وهو أمور كلها تؤكد أن فايلر يتعامل ببرود وليس ثقة مع مباريات الزمالك ولا يعرف كيف يشحن لاعبيه معنوياً لها من أجل الفوز وإسعاد الجماهير.