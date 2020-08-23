شكرا لقرائتكم حرس الحدود يستدرج الإسماعيلى على استاد المكس بالإسكندرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف حرس الحدود نظيره الإسماعيلى في تمام الخامسة عصر اليوم الأحد على استاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الحرس بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على طنطا بهدف دون رد في الجولة الأخيرة فيما تعادل الدراويش مع وادى دجلة بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

*ترتيب حرس الحدود والاسماعيلى فى جدول الدوري

يحتل حرس الحدود المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 5 وتعادل في 7 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما يحتل الاسماعيلى المركز التاسع برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 6 وتعادل في 5 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى أيضاً.

*تاريخ مواجهات حرس الحدود والاسماعيلى

والتقى الفريقان منذ موسم 65/64 تحت اسم السواحل وعودة النادى مرة أخرى تحت اسم حرس الحدود إلى دورى الأضواء فى موسم 2002/2003 فى 29 مباراة ولم يلتق الإسماعيلى مع حرس الحدود فى موسمى 2012 و 2013 الملغاة كما هبط موسمى 2016-2017و2017-2018، فاز الإسماعيلى فى 10 مباريات وتعادل فى 13 مباراة وخسر 6 مباريات .

أحرز الإسماعيلى 31 هدفا ودخل مرماه 23، وأكبر فوز كان فى موسم 2016/2015 بنتيجة 4-0

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وانتهت مواجهة الدور الاول بين الفريقين بفوز حرس الحدود بهدف دون رد سجله عمرو الحلوانى .

*حليم يبحث عن الانتصار الثانى وجوميز يسعى للانطلاقة الاولى

وطالب محمد حليم المدير الفني لحرس الحدود لاعبيه بمواصلة قطار النتائج الجيدة بتحقيق الانتصار الثانى على التوالي أمام منافس قوى على ملعبهم في ظل تقارب نقاط الفريقين في جدول المسابقة.

بينما يسعى الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للإسماعيلى لحصد أول ثلاثة نقاط بعد فترة التوقف بعد الأداء الباهت في مباراة وادى دجلة الأخيرة على ستاد الإسماعيلية بحثاً عن التقدم في سباق مراكز الدوري.

*التشكيل المتوقع لحرس الحدود والاسماعيلى

ويبدو التشكيل المتوقع لحرس الحدود أمام الاسماعيلى مكون من :"أحمد السعدني ، حسن مجدي، محمد محمود الشبيني، محمد عبالفتاح تاحا وعمرو الحلواني ، عبدالله جمعة عواض، أحمد فتحي فيليكس، مصطفى جمال، إبراهيما كونيه ومحمد عبداللطيف جريندو، توني لوكاسا".

ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام حرس الحدود مكون من :"محمد مجدى - أحمد أيمن – محمد هاشم – إبراهيم أبو اليزيد – أسامة إبراهيم - عماد حمدى – عمر الوحش - مدحت فقوسة – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى - وجيه عبد الحكيم".