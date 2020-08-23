شكرا لقرائتكم صفحة الزمالك توجه رسالة لعبد الشافي: "نعلم انك ستعود أقوى مما كنت" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجهت الصفحة الرسمية لقناة نادى الزمالك عبر موقع تبادل الصور انستجرام رسالة إلى محمد عبد الشافى لاعب الفريق، و الذى تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه أمس أمام الأهلى و التي انتهت بفوز الأبيض بثلاثية مقابل هدف ، حيث تعرض محمد عبد الشافى لاعب الزمالك بكسرفي الترقوة، ومن المقرر أن يخضع لعملية جراحية لتثبيت الترقوة خلال الساعات القادمة .

ونشرت الصفحة صورة للاعب ، وعلقت عليها :" نعلم انك ستعود أقوى مما كنت سلامات للخلوق محمد عبد الشافى "

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كشف الجهاز الطبى للزمالك، عن حاجة محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للفريق، لمدة تتراوح من 6 أسابيع إلى ثمانية أسابيع بصورة مبدئية للعودة إلى الفريق بعد الكسر الذى تعرض له فى عظمة الترقوة حيث سيخضع لعملية جراحية لتثبيت الترقوة خلال الساعات القادمة، بعد نقله إلى المستشفى، عقب تعرضه للإصابة فى مباراة القمة 120 أمام الأهلى، والتى جمعت بين القطبين مساء أمس، السبت، فى القمة 120، التى أقيمت على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف .

وكان الجهاز الطبى لنادى الزمالك، نقل محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للفريق، للمستشفى للوقوف على حالته ورافقه أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالنادى، حيث تأكد إصابة محمد عبد الشافى بكسر فى الترقوة فى الكرة المشتركة بينه وبين وليد سليمان لاعب الأهلى فى مباراة القمة.