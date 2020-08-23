شكرا لقرائتكم تخطيط الأهلي تعيد النظر في تمديد مروان محسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علم "الخليج 365" ان ادارة الأهلي ولجنة التخطيط قررت اعادة النظر في ملف تمديد عقد مروان محسن رغم توقيع اللاعب علي عقد جديد خلال الأيام الماضية يقتضي مد عقده لمدة موسمين اضافيين بخلاف الموسم القادم المتبقي في عقده بحيث ينتهي موسم 2023 .

وقال مصدر مطلع بالأهلي لـ الخليج 365 :"كان هناك موافقة على تمديد عقد مروان محسن ولكن بعد الأحداث الأخيرة وتراجع مستوي اللاعب قررنا اعادة النظر في الملف ومن الممكن عدم اعتماد العقود الجديدة والاكتفاء فقط بالموسم المتبقي له مع النادي".

ووقع مروان محسن على تمديد عقده مع الأهلي الا ان لجنه التخطيط لم تعتمد الأمر رسميا كما لم يتم تسجيل العقود في اتحاد الكرة.

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وشن نجوم الكرة المصرية حملة هجوم على مروان محسن، مهاجم النادى الأهلي، عقب مباراة القمة التى جمعت قطبى الكرة المصرية أمس السبت، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى العام، وانتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية مقابل هدف، ليتقدم إلى المركز الثانى برصيد 42 نقطة.

وكان مروان محسن قد أهدر فرصة خطيرة للنادى الأهلى وقت أن كانت نتيجة المباراة تشير إلى تقدم الزمالك 2/1، عندما رفض التعامل مع تمريرية سحرية من أليو بادجى زميله بالفريق، كادت أن تجعله منفرداً بمرمى الزمالك، معللاً ذلك باعتقاده أنه كان فى موقف تسلل، لتمر الكرة إلى خارج الملعب فى حراسة لاعب الأهلى الذى فشل فى تقدير الموقف بشكل صحيح.

وقال عماد متعب، "حرام اللى بتعمله دا أنت كدا بعيد أوى.. أنصحك تبعد خالص عن الكورة وتاخدلك إجازة تعيد فيها حساباتك وترجع تانى لكن باللى انت عملته دا فى الماتش انهارده ما ينفعش".