شكرا لقرائتكم أحمد حسن: "كارتيرون أدار المباراة بشكل جيد وتفوق على الأهلي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك تفوق على الأهلي بشكل كبير في الفترة الماضية، وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر:" القمة شهدت أداء فني جيد من الفريقين، الأهلي والزمالك في الشوط الأول أضاعوا فرص كثيرة، والمباراة كانت ممتعة بين الطرفين.

وأضاف:" المباراة سلوكيا شهدت خروجها بشكل جيد، وكانت هناك روح جيدة بين اللاعبين، نبارك للزمالك على الأداء المميز، وباتريس كارتيرون أدار المباراة بشكل جيد، وتفوق على الأهلي في أكثر من مناسبة".

وتابع:" كارتيرون ترك الاستحواذ للأهلي، ولديه مفاتيح لعب قادرة على إنهاء الهجمات بشكل طيب".

وأكمل أحمد حسن: "الزمالك كان من الممكن أن يحقق فوز تاريخي، الأهلي حدث له حالة تفكك في أخر عشرين دقيقة، وكارتيرون لعب بشكل جيد والتزام تكتيكي رائع، ويجب الإشادة به في ظل سياسة الدفع بالناشئين، حتى فى المباريات الكبيرة".

وواصل: "كارتيرون ومعاونيه أمير عبدالعزيز يتابعون قطاع الناشئين بالزمالك، وهناك عناصر مميزة ظهرت في الفترة الأخيرة، وهي النقطة الغير موجودة في الأهلي، رغم أن النادي الأحمر يمتلك لاعبين مميزين في منتخب مصر للشباب".

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وزاد:" الزمالك كان لديه بدلاء مميزين، وفي الناحية الآخرى الأهلي كان يتواجد على مقاعد البدلاء حارسي مرمى، فلماذا لا يتم الاستعانة بلاعب ناشئ في تلك المباراة".

كما أكد أحمد حسن أن بعض لاعبي الأهلي أصبحوا يفتقدون للشخصية داخل الملعب، على عكس لاعبي الزمالك الذين اصبحت لديهم القدرة على تحمل الضغوط، وقال:"الأهلي كان يفوز في بعض المباريات بشخصية لاعبيه داخل الملعب، والفريق حاليا يفتقد للقائد الحقيقي".

وأضاف:" الزمالك أصبح لديه لاعبين مميزين يتحملون الضغوط مثل فرجاني ساسي وطارق حامد وأوباما وغيرهم من اللاعبين".

وتابع:" فايلر كان يعاني من ظروف صعبة في ظل الغيابات والايقافات، ولكن في مباراة الزمالك كان يجب الاستعانة باللاعبين الذين يتحملون الضغوط".

وأكمل:" الزمالك كان أجهز من الأهلي وأفضل كثيرا، لذلك كان يجب مشاركة وليد سليمان وأحمد فتحي من بداية المباراة، لأنهم أصحاب الخبرات، الفريق كان يفتقد للاعب القائد، الفريق الأحمر كان في حاجة لشخصية قوية داخل الملعب بشكل أساسي".

وواصل:" أحمد فتحي كان يجب أن يشارك أساسيا، خاصة أنه لاعب صاحب خبرات كبيرة، وكذلك وليد سليمان كان يجب الدفع به من بداية اللقاء، من أجل إعطاء دفعة معنوية للاعبين الذين يفتقدون للخبرات، وشخصية النادي الأهلي".