شكرا لقرائتكم محمد محمود ينهي فترة علاجه من إصابة الصليبي.. ويبدأ تدريبات خفيفة في الجيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انهى محمد محمود لاعب النادي الأهلي فترة علاجه بالكامل وكذلك البروتوكول الطبي العالمي الموضوع لفترة العلاج، بعد اجراء اي لاعب لجراحة الصليبي، وسافر محمد محمود لألمانيا خلال الأيام الماضية للحصول على اذن بالمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات بعد انتهاء مدة بروتوكول العلاج ،حيث خضع اللاعب للجراحة أواخر شهر أكتوبر الماضي وبالتالي فقد مر 9 أشهر وهي المدة المتفق عليها عالمياً للعلاج بعد الجراحة، وحرص خالد محمود، طبيب الأهلى، على الحديث مع محمد محمود، لاعب الفريق، للاطمئنان على البرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه استعدادًا للعودة إلى المشاركة الجماعية.

ويقوم محمد محمود بأداء جلسات في الجيمانزيوم حاليا، وتنفيذ بعض الفقرات المتنوعة في البرنامج، الذي يخضع له تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي، ورغم أن محمد محمود قد تعافى بشكل كامل منذ اكثر من شهر، إلا أن الجهاز الطبي رفض مشاركته بشكل كامل في التدريبات الجماعية أو خوضه أي مباريات ودية قبل انقضاء مدة البروتوكول وسفر اللاعب لالمانيا للحصول علي الضوء الأخضر من طبيبه المعالج، تجنباً لحدوث أي مضاعفات للاعب.