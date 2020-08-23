شكرا لقرائتكم إلغاء حظر ارتداء قمصان باريس في مرسيليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت شرطة مرسيليا في ساعة مبكرة من صباح السبت، إلغاء الحظر المفروض على ارتداء قمصان باريس سان جيرمان في وسط مرسيليا خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين بطل فرنسا وبايرن ميونخ في لشبونة عاصمة البرتغال يوم الأحد.

وتم فرض الحظر على ارتداء قمصان سان جيرمان في وسط المدينة الجنوبية، وهي مقر أولمبيك مرسيليا المنافس الأكبر لسان جيرمان بعد وقوع أحداث شغب خلال فوز باريس سان جيرمان 3-0 على لايبزيغ الألماني في قبل نهائي البطولة الأوروبية الأولى للأندية يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن مجموعات من مشجعي مرسيليا المتحمسين ساروا عبر شوارع حي الميناء القديم وهددوا مشجعي سان جيرمان بينما أعتقل شخص واحد خلال الأحداث، بينما أشارت شرطة مرسيليا في بيان إن الحظر فرض لحماية مشجعي سان جيرمان في البداية.