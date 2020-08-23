بعد اللقطة الغريبة.. الأهلي يعيد النظر في تمديد عقد مروان محسن

ذكرت وسائل إعلامية أن إدارة الأهلي ولجنة التخطيط بالنادي قررت إعادة النظر في ملف تمديد عقد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم مروان محسن.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصادر لها قولها إن إدارة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ولجنة التخطيط بالنادي، ستعيد النظر فى ملف تمديد عقد مروان محسن، بالرغم من توقيع اللاعب على عقد جديد خلال الأيام الماضية يقتضى مد عقده لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم القادم المتبقي في عقده بحيث ينتهي موسم 2023.

وقالت المصادر إنه كان هناك موافقة على تمديد عقد مروان محسن، ولكن بعد الأحداث الأخيرة وتراجع مستوى اللاعب تم الاتفاق على إعادة النظر فى الملف، مشيرة إلى أنه من الممكن عدم اعتماد العقود الجديدة والاكتفاء فقط بالموسم المتبقي للاعب مع النادي.

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وكان مروان محسن قد وقع على تمديد عقده مع الأهلي، إلا أن لجنة التخطيط لم تعتمد الأمر رسمياً كما لم يتم تسجيل العقود فى اتحاد الكرة.

وشهدت مباراة الزمالك والأهلي أمس السبت إهدار مروان محسن فرصة خطيرة لفريقه، حيث رفض التعامل مع تمريرة سحرية من أليو بادجي زميله بالفريق، كادت أن تجعله منفرداً بمرمى الزمالك، معللاً ذلك باعتقاده أنه كان في موقف تسلل، لتمر الكرة إلى خارج الملعب.

وشن نجوم الكرة المصرية حملة هجوم على مروان محسن، عقب مباراة القمة التي انتهت مساء أمس السبت، بفوز الزمالك على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.