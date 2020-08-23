شوبير يتهم الخطيب وإدارة الأهلي بـ «إهدار المال العام»

اتهم الإعلامي أحمد شوبير، مجلس إدارة القلعة الحمراء، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بإهدار المال العام.

وجاء اتهام شوبير لإدارة الأهلي والخطيب بسبب غياب حسين الشحات، عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفترة الماضية، جراء العملية الجراحية التي أجراها "في توقيت عجيب جداً"، بحسب تعبيره.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية نقلها موقع "القاهرة 24": “عملية حسين الشحات جاءت في وقت عجيب جدًا، خاصة أنه كان هناك فترة توقف سابقة لم تُستغل، وهذا يعد إهدارًا للمال العام، بسبب غياب اللاعب لفترة طويلة الآن، رغم دفع مبلغ كبير في ضمه”.

Advertisements

وعن مباراة القمة، قال حارس مرمى الأهلي السابق إن تشكيل المارد الأحمر "كان فيه خطأ واضح، وهو إشراك محمد هاني على حساب أحمد فتحي"، مضيفاً: "مع كل الاحترام لهاني لكن أحمد فتحي يمتلك خبرات أكثر”.

واختتم شوبير تصريحاته بالقول: “السؤال الآن هل آن الآون لعودة صالح جمعة للتدريبات وللمباريات، مشيرا إلى أن العناد الزيادة يولد الكفر”.

يشار إلى أن الأهلي خسر أمام الزمالك بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقميت بينهما مساء أمس السبت ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.