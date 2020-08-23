مروان محسن يتصدر مواقع التواصل بعد مباراة القمة بكوميكسات ساخرة.. ومتابعون: " هيجيبلنا جلطة"

شغل مروان محسن لاعب النادى الأهلي حديث جماهير الكرة المصرية بعد لقطة رفضه استلام الكرة التى مررها له زميله أليو بادجى، أمام الزمالك، بدون مبرر واضح حتى الآن، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس السبت، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، فى القمة رقم 120 بين الفريقين، والتى انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 3 / 1.

وتحول غضب الجمهور كالعادة إلى سخرية من المشهد الغريب الغير متكرر في الملاعب، فهو لم يكن متسلل وتمركزه كان صحيحا ليضيع فرصة مهمة على فريقه، مما فتح عليه نيران الكوميكسات باستخدام الكثير من مشاهد الأفلام الذى يظهر بها البطل أنه غير مبالى بما يحدث حوله مثل مشهد "عاطف" فى فيلم "الناظر"، وغيرها الكثير من اللقطات المضحكة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى وأشهرها جملة "وحياة النبى محمد ما حد هيجبلنا جلطة غير ده".

وهاجم عماد متعب مهاجم الأهلى السابق من مروان، وطالبه بأن يُعيد حساباته ويحصل على فترة أجازة ويبعد عن مجال كرة القدم لفترة حتى يستطيع العودة والعطاء مرة أخرى، كما علق الشيخ طه إسماعيل نجم الفريق السابق، على تلك اللقطة قائلًا: "مش بحب أهاجم حد، لكن هناك بعض اللاعبين كتير عليهم يلعبوا فى الأهلى".

وبالنظر لموقف مروان محسن من تمريرة بادجى، يتضح أن هناك احتمالين لا ثالث لهم، الاحتمال الأول أن يكون مروان محسن فاقد تركيزه ولم يدرك موقعه داخل المستطيل الأخضر، وإنه كان سيمثل خطورة بالغة على مرمى الزمالك إذا قام باستلام الكرة من بادجى خاصة وإنه كان بدون رقابة.