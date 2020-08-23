مدافع الاتحاد يجرى جراحة الرباط الصليبى ويغيب 6 أشهر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى محمد أنور، مدافع الاتحاد السكندرى، جراحة الرباط الصليبى صباح اليوم في أحد المستشفيات بالقاهره بنجاح بعد الإصابة فى مباراة الزمالك الأخيرى، يغيب مدافع زعيم الثغر عن الملاعب فتره لا تقل عن ٦ أشهر.

من جهته حرص محمد مصيلحى، رئيس الاتحاد السكندرى، على مؤازرة اللاعب من خلال اتصال هاتفى قبل وبعد الجراحة للاطمئنان على اللاعب، وكذلك قام طلعت يوسف وجميع اللاعبين بالاتصال بشقيق اللاعب المرافق له للاطمئنان عليه رغم وجودهم فى معسكر مباراة وادى دجلة.

ويلتقى وادى دجلة نظيره الاتحاد السكندرى في التاسعة مساء اليوم الأحد على استاد بتروسبورت فى ختام مواجهات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام في مواجهة يدخلها دجلة بعد التعادل مع الإسماعيلى بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة فيما تأجلت مباراة الإتحاد مع المصرى في الجولة الماضية وشهد آخر ظهور لزعيم الثغر في المسابقة تعادلاً بهدف لكل فريق مع الجونة.

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