شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تطلق مبادرة "خليك فى بيتك وطلباتك أون لاين" لمراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة الشباب والرياضة من فريق مراكز شباب مصر مبادرة "خليك في بيتك وطلباتك اون لاين" لجميع مراكز شباب مصر، وذلك إيماناً بدور الوزارة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وكإجراء احترازي لمواجهة فيرس كورونا .

وخصصت الوزارة رقم (01147555706) علي تطبيق واتسآب لجميع مراكز شباب مصر لاستقبال كافة خطابات مراكز الشباب سواء طلبات استثمار أو أى خطابات أخرى موجهة للوزارة لكافة الإدارات، وتوصيلها للجهة المنوط بها العمل والتعامل معها والرد علي صاحب الخطاب أو الإستفسار .

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، "الفكرة تمثل انطلاقة قوية لمراكز الشباب فى ظل تعاظم دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك تسهم الخدمة في تقليل السفر من المحافظات المختلفة لتقديم الطلبات والخطابات الرسمية بديوان عام الوزارة حفاظاً علي المواطنين من انتقال عدوي فيروس كورونا ، بالإضافة إلي توفير الجهد والمال والوقت للمواطنين " .

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وأثني وزير الشباب والرياضة علي المبادرة ووجه باستمرارها بعد انتهاء ازمة فيروس كورونا، تماشياً مع رؤية القيادة السياسية التي تستهدف المضي قدماً في طريق استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة والخطة القومية نحو الرقمنة والتحول الرقمي .

يذكر أن المبادرة انطلقت أبريل الماضي منذ بداية انتشار عدوي فيروس كورونا في مصر، واستقبلت حتي الآن اكثر من 100 طلب رسمي موجة لادارات مختلفة بالوزارة وتم التعامل ومتابعتهم وإتخاذ إجراءات والرد علي اصحابها .

ويتم إرسال الطلبات بعد توقيعها واستكمالها عن طريق رقم الواتسآب المخصص لها ليقوم فريق العمل بطباعتها ومراجعتها وتوجيهها للادارات المختصة ومتابعتها لحين البت فيها والرد على صاحبها.