شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة بعد خسارة الأهلى من الزمالك: هدفنا غير هدفكم واللى حصل يفوقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وائل جمعة، مدافع النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، أن القلعة الحمراء لها أهداف تختلف عن جميع الأندية، وأن النادي الأهلي رغم خسارته من الزمالك فى مباراة الأمس بثلاثية مقابل هدف مازال متربعاً على قمة الدورى العام، وقال "الصخرة" عبر حسابه الرسمي على تويتر، "صباح الخير دايما الأهلي تحت الضغط ولو فاكر إن الحياة فى الأهلي وردية وجميلة تبقى متعرفش يعنى أيه الأهلي سواء مسئول أو لاعب او عامل أو مشجع".



وائل جمعة

وأضاف صخرة الدفاع الحمراء، "الأهلي متصدر الدورى بفارق ١٤نقطة، وشوف الناس زعلانة إزاى هدفنا غير هدفكم خالص واللى حصل إمبارح يفوقنا ويصحينا للي جاي وكلنا معاك يا أهلي".

في سياق متصل، كشفت مصادر لليوم السابع أن إدارة النادى الأهلي ولجنة التخطيط قررت إعادة النظر فى ملف تمديد عقد مروان محسن، رغم توقيع اللاعب على عقد جديد خلال الأيام الماضية يقتضى مد عقده لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم القادم المتبقى فى عقده بحيث ينتهي موسم 2023.

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وقال مصدر مطلع بالأهلي لليوم السابع، "كان هناك موافقة على تمديد عقد مروان محسن ولكن بعد الأحداث الأخيرة وتراجع مستوى اللاعب قررنا إعادة النظر فى الملف، ومن الممكن عدم اعتماد العقود الجديدة والاكتفاء فقط بالموسم المتبقى له مع النادي".

ووقع مروان محسن على تمديد عقده مع الأهلي، إلا أن لجنة التخطيط لم تعتمد الأمر رسميا كما لم يتم تسجيل العقود فى اتحاد الكرة.

وكان مروان محسن قد أهدر فرصة خطيرة للنادى الأهلى وقت أن كانت نتيجة المباراة تشير إلى تقدم الزمالك 2/1، عندما رفض التعامل مع تمريرية سحرية من أليو بادجى زميله بالفريق، كادت أن تجعله منفرداً بمرمى الزمالك، معللاً ذلك باعتقاده أنه كان فى موقف تسلل، لتمر الكرة إلى خارج الملعب فى حراسة لاعب الأهلى الذى فشل فى تقدير الموقف بشكل صحيح.