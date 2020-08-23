وزير الرياضة يتابع آخر استعدادات بطولة العالم لليد 2021

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد والمقرر أن تستضيفها مصر مطلع العام المقبل ٢٠٢١، فى إطار الاجتماعات الدورية التى يقوم بها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة باللجنة المنظمة بحضور المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة، و حسين لبيب مدير اللجنة المنظمة للبطولة.

وتناول الاجتماع متابعة آخر الإجراءات الخاصة بإنهاء الأعمال الخاصة بالصالات المغطاة، وصالات التدريب للمنتخبات المشاركة بالبطولة، بالإضافة إلى الاستعدادات لإقامة قرعة البطولة والتى من المقرر أن تقام فى ٥ سبتمبر ٢٠٢٠.

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كما تمت مناقشة استعدادات اللجنة الطبية واهميتها بالتنسيق مع وزارة الصحة، مشدداً على اهمية عقد اجتماعات دورية للجنة الطبية ووضع أولوية سلامة اللاعبين والجماهير قبل واثناء البطولة، بالإضافة إلى تناول الاجتماع استعراض اللجنة المنظمة الشكل الخاص بحفلى الافتتاح والختام للبطولة .

وشدد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على ضرورة إنهاء كافة الأعمال فى توقيتاتها المحددة وعلى أعلى مستوى، مؤكداً على اهمية ظهور حفلى الافتتاح والختام بشكل مميز يمثل انعكاسا لما توصلت إليه الدولة المصرية من تقدم ورقى، والذى اعتادت عليه الدولة المصرية فى تنظيم أحداثها الرياضية التى تقام على أرضها على أعلى مستوى بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والتى جعلت من مصر مركزا عالمياً لإقامة أكبر البطولات العالمية.